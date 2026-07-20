Aficionados argentinos se suman con tambores a la fiesta de España en Puerto de la Cruz: “El fútbol quedó atrás”

Un grupo de aficionados argentinos se sumó anoche a la fiesta de España con tambores y percusión en la Plaza del Charco, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz. El encuentro se produjo tras la tensa final del Mundial 2026 celebrada este domingo, rebajando de forma pacífica la rivalidad deportiva vivida en la previa del partido e incluso en el terreno de juego.
La escena, difundida por el perfil Tambores de Guayote (@guayotadrums) en TikTok, reunió numerosas personas en el centro neurálgico del municipio turístico. A pesar de la tensión futbolística, hinchas de ambas nacionalidades se unieron para tocar, bailar y compartir la velada. “¿Quién dijo que los argentinos no sabían perder?”, destaca el autor del vídeo.
El contraste con la tensión del Mundial 2026
Este ambiente festivo y pacífico en Tenerife contrasta con la crispación vivida en la previa y en el pospartido de la final mundialista. La selección de Argentina recibió duras críticas por la dureza de su juego ante España, una tensión que se trasladó al pitido final con los enfrentamientos de Leandro Paredes con Eric García y Gavi. Asimismo, el centrocampista argentino Enzo Fernández acabó expulsado tras una dura entrada sobre el defensa central Pau Cubarsí.
A esta rivalidad en el campo se sumó la difusión en los días previos de numerosos vídeos de creadores de contenido y aficionados que menospreciaban al combinado español. Sin embargo, la comunidad residente y visitante en el norte de la Isla ofreció una imagen radicalmente opuesta.
Una noche sin fronteras en Puerto de la Cruz
El vídeo compartido en redes muestra cómo la música consiguió diluir las diferencias tras el encuentro futbolístico. Según explica el autor en la publicación, un grupo de ciudadanos argentinos acudió con sus propios instrumentos para sumarse a la batucada de los seguidores de la selección española.
“Compartimos una noche increíble de percusión junto a un grupo de argentinos que se unieron con sus tambores a los nuestros. No importó el resultado, solo las ganas de tocar, bailar y disfrutar”, señala.