Aterrizaje de emergencia en Tenerife: un pasajero sufre una urgencia médica a bordo

Un vuelo procedente de Sevilla con destino al aeropuerto de Tenerife Sur tuvo que recibir prioridad después de que una pasajera sufriera problemas médicos y perdiera el conocimiento durante el trayecto.
Según ha informado el colectivo de controladores aéreos a través de sus redes sociales, la tripulación comunicó la situación y solicitó prioridad para poder aterrizar cuanto antes.
Ante la emergencia, los controladores posicionaron al avión para realizar una aproximación directa y autorizaron el aterrizaje por la pista 25, en sentido contrario al utilizado en ese momento, con el objetivo de reducir el tiempo de vuelo y agilizar la llegada a tierra.
Al mismo tiempo, se coordinó con el aeropuerto de Tenerife Sur la asistencia médica necesaria para atender a la pasajera una vez que la aeronave completara el aterrizaje.
Los controladores han agradecido la colaboración del resto de tripulaciones que se encontraban operando en la zona y han deseado una pronta recuperación a la afectada.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de salud de la pasajera.