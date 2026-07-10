El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la orden que aprueba las bases reguladoras de nuevas becas para preparar oposiciones de acceso libre a cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cuantía concreta no queda fijada en esta orden y deberá concretarse en cada convocatoria.
Estas ayudas estarán destinadas a sufragar los gastos ocasionados por la preparación de pruebas selectivas. Según recoge el BOE, el objetivo es facilitar el acceso a la función pública y reducir barreras económicas entre quienes preparan estos procesos.
Qué ayudas aprueba el BOE
La Orden ISM/704/2026, de 8 de julio, regula la concesión de becas para personas que preparen oposiciones de ingreso por turno libre en los cuerpos y escalas que determine cada convocatoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La norma no abre todavía una convocatoria concreta con plazo, número de becas e importe cerrado. Lo que hace es fijar las reglas que deberán aplicarse cuando el Ministerio convoque estas ayudas.
El BOE establece que las becas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, es decir, mediante la valoración de las solicitudes presentadas conforme a los criterios que se fijen en las bases y en la convocatoria correspondiente.
La cuantía no está fijada todavía
Uno de los puntos clave es la cantidad que podrá recibir cada beneficiario. En este caso, el BOE no establece una cifra concreta.
La orden señala que las cuantías y la forma de pago se determinarán en cada convocatoria. También indica que el abono podrá realizarse en pago único o fraccionado, según se establezca en la resolución correspondiente.
Todas las becas tendrán el mismo importe, que dependerá de los créditos disponibles y del número de ayudas que se convoquen.
Quién podrá pedir estas becas
Podrán ser beneficiarias las personas que cumplan los requisitos exigidos en la última convocatoria de acceso al cuerpo o escala correspondiente. También deberán tener residencia habitual en España y no estar incursas en las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones.
Además, el BOE exige acreditar la situación socioeconómica y no estar disfrutando de otras ayudas o subvenciones para el mismo objeto, ya procedan de entidades públicas o privadas.
Otro requisito importante es preparar la oposición bajo la dirección de un centro especializado o de uno o varios preparadores. La orden aclara que no bastará con plataformas o sistemas que no estén dirigidos a superar el conjunto de ejercicios de la fase de oposición.
Reserva para personas con discapacidad
La norma incluye una reserva específica: en cada convocatoria se destinará un 10% de las becas a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Si esas ayudas quedaran desiertas, se acumularán al resto de becas convocadas. Este punto deberá aplicarse en las futuras convocatorias que se publiquen al amparo de estas bases.
Cómo se solicitarán
La tramitación será electrónica. Cada convocatoria deberá indicar el número de becas, los cuerpos y escalas a los que se dirige, el plazo de presentación de solicitudes, la documentación necesaria, los criterios de valoración, la cuantía total máxima y la forma de pago.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones será el encargado de aprobar las convocatorias concretas. La instrucción corresponderá a la Subdirección General de Recursos Humanos, según recoge la orden publicada en el BOE.
Las personas beneficiarias tendrán que justificar anualmente el cumplimiento de la finalidad de la ayuda mediante una cuenta justificativa simplificada. Entre la documentación prevista figuran una memoria de actuación, la acreditación de la preparación y justificantes de pago al centro o preparador.
Cuándo entra en vigor
La orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE. Al haberse publicado este viernes, 10 de julio de 2026, las bases estarán en vigor desde este sábado, 11 de julio.
A partir de ahora, el paso decisivo será la publicación de la convocatoria concreta. Ese documento deberá aclarar el importe de cada beca, el número de ayudas disponibles, los plazos y los cuerpos o escalas incluidos.