Buscan a Rehab, una joven de 18 años desaparecida en Tenerife

Las autoridades han solicitado colaboración ciudadana para localizar a Rehab D. J., una joven de 18 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 19 de julio.
Según la alerta difundida, la joven fue vista por última vez en el municipio de Arona, en Tenerife.
Rehab mide aproximadamente 1,60 metros, tiene el pelo negro, largo y ondulado, y los ojos negros.
Se pide a cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación que contacte de inmediato con la Policía Nacional a través del teléfono 091.
Las autoridades también solicitan la máxima difusión de la alerta para facilitar su localización.
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