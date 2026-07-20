El International Ocean Film Tour 2026 llena Fuerteventura de aventura y compromiso con el mar

Fuerteventura volvió a mirar hacia el océano, aunque esta vez lo hizo desde una butaca. El International Ocean Film Tour 2026 aterrizó en Corralejo con su Volumen 12, una selección de documentales que mezcló aventura, deporte, ciencia y conservación marina.
La cita se celebró el domingo 12 de julio de 2026 en el Auditorio Municipal de Corralejo, en el municipio de La Oliva. Fue una única sesión, pero suficiente para confirmar el interés que despierta este festival itinerante, considerado uno de los más importantes de Europa dentro del cine dedicado a los océanos.
El evento llegó a Fuerteventura después de haber registrado llenos absolutos en Las Palmas de Gran Canaria y San Cristóbal de La Laguna. Una buena señal, sin duda. El público canario parece tener ganas de historias marinas, de grandes retos y también de conocer mejor todo lo que ocurre bajo la superficie.
Cinco películas para viajar por el mundo sin salir de Corralejo
La programación del Volumen 12 estuvo formada por cinco documentales internacionales procedentes de seis países. Las películas se proyectaron en versión original, con subtítulos en castellano y lengua de signos, facilitando así que más personas pudieran disfrutar de la experiencia.
Cada producción mostró una relación diferente con el océano. Algunas lo presentaron como escenario deportivo. Otras, como hogar, refugio o espacio que necesita ser defendido.
«First In, Last Out» puso el foco en Christa Funk, fotógrafa de surf especializada en grandes olas. Su trabajo en Pipeline, Hawái, obliga a permanecer dentro del agua durante horas, cámara en mano y muy cerca de rompientes capaces de impresionar incluso a los surfistas más experimentados.
No es solo hacer una fotografía bonita. Hay tensión, paciencia y mucho riesgo. La imagen perfecta puede durar apenas un segundo.
Historias de amistad, resistencia y exploración
Uno de los relatos más emotivos fue «The Last Dive». El documental cuenta la relación de Terry Kennedy con “Willy”, una enorme manta raya a la que conoció en México y con la que mantuvo un vínculo durante cuatro décadas.
Aquella amistad cambió su vida y lo llevó a convertirse en defensor del medio marino. Una historia sencilla, pero de las que se quedan dentro… porque demuestra cómo el contacto con un animal puede transformar completamente nuestra manera de entender la naturaleza.
La aventura física llegó con «A Different Beast», protagonizada por los hermanos Maclean. Su reto consistió en cruzar el océano Pacífico a remo, sin escalas, a lo largo de unas nueve mil millas.
Días interminables, cansancio, aislamiento y un horizonte que parece no acercarse nunca. Pues bien, el documental muestra tanto la dureza del desafío como la capacidad de resistencia de sus protagonistas.
Viento, vida familiar y océanos sin fronteras
El deporte también estuvo presente en «Up The Coast!», una producción protagonizada por el campeón mundial de kitesurf Kevin Langeree.
El deportista recorre la costa de Sudáfrica en busca de las mejores condiciones de viento. El resultado es una combinación de velocidad, paisajes abiertos y esa sensación de libertad que solo conocen quienes pasan buena parte de su vida pendientes del mar y del cielo.
Por otro lado, «Home Is The Ocean» presentó una forma de vida completamente distinta. La película sigue a la familia Schwörer, que vive a bordo de un yate de expedición y educa a sus hijos mientras recorre algunos de los lugares más apartados del planeta.
Para ellos, el océano no es una escapada de fin de semana. Es su casa, su escuela y su camino.
Educación ambiental más allá de la proyección
El International Ocean Film Tour no se limita a ofrecer imágenes espectaculares. El festival, promovido en España por Kinema Producciones SL, también busca fomentar la educación ambiental y el respeto por los ecosistemas marinos.
En Fuerteventura se organizó un pase educativo gratuito dirigido exclusivamente a jóvenes del municipio. La intención era acercarles, desde edades tempranas, la importancia de cuidar el entorno natural.
A veces una película consigue explicar en pocos minutos lo que resulta difícil transmitir con datos o discursos. Un animal atrapado, una playa cubierta de residuos o una expedición en mitad del océano pueden despertar preguntas… y esas preguntas son importantes.
La celebración contó además con la colaboración del Ayuntamiento de La Oliva, Clean Ocean Project, Sea Shepherd Global y Surfrider Foundation. Entidades vinculadas, de una manera u otra, con la protección del mar y la sensibilización ambiental.
Los asistentes también tuvieron la oportunidad de participar en sorteos de viajes a Lanzarote, cursos de buceo y experiencias de navegación.
La gira continuará por Baleares y terminará en Lanzarote
Tras su paso por Fuerteventura, la gira de 2026 encara su recta final. Las siguientes paradas están previstas en las Islas Baleares, antes de celebrar su cierre en los Jameos del Agua, en Lanzarote, durante el mes de octubre.
La visita a Corralejo dejó una mezcla de emoción y reflexión. El público pudo acompañar a deportistas, fotógrafos, navegantes y familias aventureras, pero también salió del auditorio con una idea clara: el océano puede parecer inmenso, aunque no es invulnerable.
Maite Asensio Elvira acerca la ciencia marina al público
El cierre científico de la jornada tuvo como protagonista a la investigadora, divulgadora y fotógrafa submarina canaria Maite Asensio Elvira.
Como representante de la asociación Latitud Azul, presentó el proyecto europeo «Conservation Strategies for Sharks and Rays in the Canary Islands», una iniciativa centrada en mejorar el conocimiento y la protección de tiburones y rayas en el archipiélago.
En aguas canarias habitan 78 especies de estos animales y cerca del 45 % se encuentra bajo algún grado de amenaza. Es una cifra que invita a detenerse y pensar.
El proyecto estudia cuestiones como las capturas accidentales y promueve campañas de ciencia ciudadana en las que la población puede colaborar aportando información. También contempla la producción de un cortometraje divulgativo para explicar la relevancia de estas especies dentro del ecosistema.
Tiburones y rayas suelen aparecer rodeados de miedo, películas y antiguas leyendas. Sin embargo, cumplen una función esencial en el equilibrio de los océanos.
La intervención de Maite Asensio Elvira puso así el broche final a una jornada en la que el cine sirvió para entretener, emocionar y recordar algo básico: conocer el mar es una de las mejores maneras de aprender a protegerlo.