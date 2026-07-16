El Tenerife Cook Music Fest brinda desde este jueves una celebración para más de 100.000 personas

Un multitudinario encuentro informativo en el puerto de la capital tinerfeña sirvió este miércoles para presentar la quinta edición del Tenerife Cook Music Fest, que entre hoy jueves y el sábado espera congregar a más de 100.000 personas. Con la apertura de puertas prevista para las 16.00 horas, menos el sábado, que será a partir de las 15.30, la jornada de hoy, denominada Urban Mood, que ya ha agotado todas las localidades, reunirá sobre el escenario a Don Omar, Myke Towers, Farruko e Ivy Queen.
Mañana viernes será el turno de la jornada Latin Mood, que va a estar encabezada por Chayanne junto a Olga Tañón, Gente de Zona, Greeicy y Emily Estefan. El festival se despedirá el sábado con la jornada Tropical Mood, protagonizada por Elvis Crespo, Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y Hermanos Rosario.
La zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife alberga un recinto de más de 60.000 metros cuadrados que, además de los conciertos, ofrecerá una noria gigante, una zona market con puestos de tatuajes, maquillaje y accesorios, así como un área gastronómica con más de veinte puestos de cocina canaria e internacional. Las entradas para las jornadas de mañana y el sábado continúan a la venta en el sitio web cookmusicfest.es.
LA FINAL DEL MUNDIAL
Además, en la cita de ayer se anunció que el domingo el recinto se abrirá al público general para aprovechar el espacio y las pantallas del Cook Music Fest y ver la final del Mundial de fútbol, que disputará España (20.00 horas).
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que participó en el encuentro de este miércoles, en el que también estuvieron, entre otras personalidades, las artistas Olga Tañón y Emily Estefan, afirmó que el festival “ya forma parte de la identidad cultural de la Isla” y subrayó que en esta edición “simboliza además la alianza entre Tenerife y Puerto Rico, dos pueblos hermanos que comparten una misma forma de entender la cultura, la hospitalidad y la música”. Dávila recordó que la pasada edición generó un impacto económico superior a los 10 millones de euros en Canarias.
“El Cook Music Fest se ha convertido en una cita ineludible en el calendario cultural de Canarias”, apuntó el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez. “Es un escaparate internacional para nuestra ciudad y una demostración de que Santa Cruz de Tenerife tiene la capacidad, la infraestructura y el talento para acoger citas de primer nivel”. Bermúdez detalló que el festival generará 600 puestos de trabajo directo, la mayoría ocupados por jóvenes de la Isla que, “en muchos casos, viven su primer contacto con el mercado laboral”.
El promotor del festival, José María de la Cova, agradeció el respaldo institucional y destacó el significado de esta edición: “Llegar al quinto aniversario con el mayor evento privado celebrado nunca en Canarias es un motivo de enorme orgullo”, afirmó. “Tenerife va a vivir tres noches históricas de música en directo, y eso solo es posible gracias al apoyo de las instituciones, de los patrocinadores y de un público que ha hecho suyo este festival desde el primer día”.
La artista puertorriqueña Olga Tañón, que actuará mañana, se mostró “feliz y más que agradecida” por regresar a Canarias, un destino al que acude desde que era “chiquita”, y aseveró que el espectáculo preparado será “maravilloso”.
La cantante y compositora Emily Estefan, hija de los célebres Gloria y Emilio Estefan, puso de relieve que para ella es “un honor” formar parte de un festival que reúne a “las voces latinas” y añadió que el mundo “necesita alegría, color y celebración”.