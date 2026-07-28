cultura

Elena Villamandos presenta ‘Cancionero triste y otras pequeñas piezas eróticas’ en la Librería del Cabildo

La escritora tinerfeña da a conocer este martes su poemario acompañada por Antonio M. Piñero y Tomás G. Ahola
La escritora Elena Villamandos. / DA
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La Librería del Cabildo, en Santa Cruz de Tenerife, programa este martes (18.30 horas) la presentación de Cancionero triste y otras pequeñas piezas eróticas, un poemario de la escritora tinerfeña Elena Villamandos, quien en el acto estará acompañada por el lingüista y poeta Antonio M. Piñero y por Tomás G. Ahola, editor del sello Fuerte Letra.

DESEO, MEMORIA Y PÉRDIDA

El libro reúne una colección de poemas en los que el erotismo, la memoria, el deseo y la pérdida dialogan a través de una voz íntima y de gran sensibilidad. La obra invita al lector a adentrarse en un universo donde conviven la emoción y la reflexión, convirtiendo la experiencia cotidiana en materia poética.

Narradora y poeta, Elena Villamandos es autora de las novelas Alteración y fuga, Pasajeros del tiempo y La criatura en el espejo, además del libro de relatos Curiosas ataduras. Cuentario. En poesía ha publicado Poética y vida y Egipto.

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