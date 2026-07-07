La Guardia Civil investiga a siete personas por robar aguacates y plátanos en Tenerife: la multa podría llegar a 3 millones de euros

La Guardia Civil investiga a siete personas como presuntas autoras de varios robos y hurtos en fincas agrícolas dedicadas al cultivo de aguacates y plátanos en el norte de Tenerife. Los hechos se habrían producido en explotaciones situadas en Icod de los Vinos y La Matanza.
Los investigados son cinco hombres de entre 25 y 50 años y dos mujeres de 29 y 49 años, vecinos de distintos municipios del norte de Tenerife. Según la Guardia Civil, se les atribuyen al menos cuatro delitos contra el patrimonio, uno de ellos de forma continuada.
Las diligencias han sido instruidas por agentes del Equipo ROCA de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, especializados en la investigación de robos agrícolas y ganaderos.
Los acusados de robar aguacates y plátanos en Tenerife, reincidentes
De acuerdo con la investigación, los acusados son reincidentes y cuentan con múltiples antecedentes policiales por hechos delictivos similares. Además, residían en las inmediaciones de las fincas afectadas, lo que les permitía controlar los horarios de los propietarios y medianeros.
El modo de actuación consistía en acceder a las fincas cuando sabían que no había nadie en su interior. En aquellas explotaciones con vallado perimetral, algunos de los investigados escalaban para entrar, mientras otros permanecían fuera en un vehículo para realizar labores de vigilancia y traslado.
Uno de los episodios se produjo cuando agentes del Puesto Principal de Icod de los Vinos, que realizaban labores de prevención de la seguridad ciudadana, detectaron un turismo sospechoso en las inmediaciones de una finca de plátanos.
Los agentes dieron el alto al vehículo y, tras identificarlo y realizar un registro superficial, encontraron en las plazas traseras y en el maletero ocho piñas de plátanos, con un peso aproximado de 280 kilos, que acababan de ser sustraídas.
La fruta fue intervenida por la Guardia Civil, que también se incautó de varias herramientas y utensilios presuntamente utilizados para cometer los robos.
Además, el conductor del vehículo carecía de permiso de conducir, por lo que también está siendo investigado por un delito contra la seguridad vial.
A raíz de las sustracciones de aguacates, los agentes del Equipo ROCA, con el apoyo de la Patrulla Fiscal y de Fronteras y del Seprona, ambas unidades de la Compañía del Puerto de la Cruz, realizaron inspecciones y registros en distintos establecimientos comerciales.
El objetivo era controlar la venta de aguacates y tratar de localizar la fruta sustraída, teniendo en cuenta sus características, como la variedad y el calibre, para verificar su origen.
Finalmente, los agentes localizaron varias cajas de aguacates en una tienda de alimentación de Icod de los Vinos. Según la Guardia Civil, no se pudo acreditar la trazabilidad de esa fruta.
Por estos hechos, los agentes notificaron al propietario del establecimiento varias actas de denuncia por infracciones a la Ley 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria.
Las denuncias se corresponden con infracciones leves y graves recogidas en los artículos 50 y 51 de dicha norma, al carecer la fruta intervenida del etiquetado correspondiente y de la documentación necesaria para garantizar la trazabilidad del producto que se estaba comercializando.
Esa trazabilidad permite acreditar el origen de los productos y los controles sanitarios correspondientes, una cuestión clave para proteger la salud de los consumidores.
La Ley de Calidad Agroalimentaria establece que las infracciones leves pueden ser sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 4.000 euros. Las infracciones graves pueden conllevar multas de entre 4.001 y 150.000 euros, mientras que las muy graves pueden ser sancionadas con cantidades de entre 150.001 y 3.000.000 de euros.
Por tanto, aunque la investigación se centra en los robos y hurtos cometidos en fincas agrícolas del norte de Tenerife, la posible sanción económica más elevada está vinculada a las infracciones en materia de calidad agroalimentaria y comercialización de productos sin la documentación exigida.