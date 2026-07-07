Jocha, una leyenda mundial: la prensa británica se hace eco de su fallecimiento

La muerte de José Antonio Hernández Torres, conocido popularmente como Jocha, ha traspasado Canarias. Medios británicos como The Sun y Daily Mail se han hecho eco del fallecimiento del culturista tinerfeño, al que presentan como excampeón de Mr. Universo y una de las figuras destacadas del fisicoculturismo español.
El periódico The Sun recoge que Jocha falleció en Tenerife a los 57 años y destaca su condición de seis veces campeón de España, además de su título de Mr. Universo 2004. La información subraya también la oleada de mensajes de despedida publicada tras conocerse su muerte.
El eco internacional de Jocha
La repercusión en la prensa británica confirma la dimensión que alcanzó Jocha más allá de las Islas. Aunque en La Verdellada-Barrio Nuevo y en el deporte canario era una figura muy cercana, su trayectoria también tuvo reconocimiento fuera de España.
Su palmarés explica ese interés internacional. Jocha fue seis veces campeón nacional, campeón absoluto de Holanda y ganador de Mr. Universo en 2004, una distinción que lo situó entre los nombres más reconocibles del culturismo español de su generación.
Las informaciones publicadas fuera de España destacan esa carrera deportiva, pero también el impacto personal que dejó en quienes compartieron gimnasio, entrenamientos y vida cotidiana con él. La prensa británica lo describe como una figura respetada dentro del culturismo y recoge las muestras de cariño que han llegado desde el entorno deportivo.
De La Verdellada al culturismo internacional
Jocha no fue solo un competidor de alto nivel. Durante más de cuatro décadas estuvo vinculado al entrenamiento, al gimnasio y a la formación de deportistas. Para muchas personas en Tenerife, su nombre está unido a los primeros pasos en el mundo del fitness y del fisicoculturismo.
La Federación de Asociaciones de La Verdellada Unión Verdeña comunicó su fallecimiento en redes sociales. Desde entonces, la publicación se ha llenado de mensajes de condolencia para su familia y de recuerdos hacia una persona descrita por numerosos usuarios como un referente, un profesional cercano y un deportista respetado.
Entre las despedidas se repiten expresiones como “leyenda del deporte”, “gran persona” o “un grande del culturismo”. También han destacado los mensajes de antiguos alumnos y compañeros, que recuerdan sus consejos, su carácter y su presencia constante en el gimnasio.
Un referente del culturismo en Canarias
El fallecimiento de Jocha ha provocado una amplia reacción en el ámbito deportivo canario. Su figura tenía un peso especial no solo por los títulos, sino por el papel que desempeñó en la difusión del culturismo en Tenerife.
En una disciplina exigente, de preparación larga y muy dependiente de la constancia, Jocha consiguió construir una trayectoria reconocida dentro y fuera de España. Esa combinación de palmarés, experiencia y cercanía explica que su muerte haya generado mensajes tanto en medios locales como en cabeceras internacionales.
La causa de la muerte no ha sido comunicada oficialmente, según recoge la información publicada por The Sun.
Su despedida deja una imagen compartida por quienes lo conocieron: la de un deportista que llevó el nombre de Tenerife al culturismo internacional y que, al mismo tiempo, siguió siendo una figura cercana para su barrio, sus alumnos y el deporte canario.