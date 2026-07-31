La Laguna se prepara para el Reggae Can Festival y su cartel de artistas de dentro y fuera del Archipiélago

El Ayuntamiento de La Laguna presentó este jueves el XII Reggae Can Festival, que se celebra los días 7 y 8 agosto en Punta del Hidalgo e incluye además, el día 6, la Reggae Can Dub Party en Bajamar. El acto contó con la participación de los ediles Dailos González, Adrián de Castillo, Fran Hernández y Badel Albelo, del consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, y de la directora del festival, Ruth Barreto.
De entrada libre hasta completar el aforo, el festival contempla actividades culturales, talleres, gastronomía, un mercadillo y espacios familiares. Con el lema Cuidando el Nido, se basa en el respeto por el territorio, el cuidado de las personas y el apoyo a los artistas canarios, además de alinearse con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esta edición está encabezada por la francocaboverdiana Mo’Kalamity, una de las grandes voces del reggae roots actual. En el cartel figuran el referente del reggae nacional Green Valley, el británico General Levy y la jamaicana Summer, residente en las Islas.
En cuanto a la escena canaria, está representada por Isa Izquierdo y Dactah Chando. El cartel se completa con las sesiones de los DJ Javadub, Warrior E y Unruly Youth, en la apuesta por impulsar el talento del Archipiélago junto a figuras internacionales.
En la cita del 6 de agosto, dedicada a la cultura sound system, participan Lasai, Rootikal Bass Sound System, Narfyah, Warrior E, Sister Souto y B Side Room, colectivo que difunde la cultura dub en Canarias mediante sesiones construidas alrededor del vinilo, la selección musical y el micrófono.
El festival cuenta con el respaldo del Gobierno regional (Turismo de Islas Canarias, a través de Promotur, e Instituto Canario de Desarrollo Cultural) y el Cabildo de Tenerife. De la misma manera, colabora el Ayuntamiento de La Laguna, a través de las áreas de Fiestas y Turismo y el Organismo Autónomo de Deportes.