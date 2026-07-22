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La Policía Canaria despliega controles en las pistas forestales de Tenerife

Los agentes supervisan la circulación de motocicletas, quads, bicicletas y vehículos todoterreno
Controles sorpresa en las pistas forestales de Tenerife para frenar las infracciones de quads y motos
La circulación fuera de las pistas permitidas o sin la autorización correspondiente puede conllevar sanciones económicas elevadas. / DA
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El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia y control en las pistas forestales de Tenerife. Los agentes supervisan la circulación de motocicletas, quads, bicicletas y vehículos todoterreno para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y evitar daños en los espacios naturales protegidos de la Isla.

Según informa el cuerpo en una nota, el operativo, desarrollado por el Grupo de Protección Medioambiental y del Patrimonio Cultural de la Policía Autonómica, busca frenar el tránsito no autorizado por senderos y pistas restringidas. Los agentes comprueban que los conductores de vehículos a motor respeten los itinerarios autorizados y cuenten con los permisos requeridos según la regulación insular.

Por qué se intensifican los controles en el monte

La circulación sin control de vehículos a motor en el medio natural provoca erosión en el terreno, molestias a la fauna local y riesgo de incendios o accidentes en zonas de alto valor ecológico. Las pistas forestales de Tenerife sirven para la gestión de emergencias y el disfrute recreativo, por lo que las autoridades insisten en que el acceso debe realizarse de forma regulada.

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El dispositivo tiene un carácter preventivo y disuasorio, aunque los agentes sancionarán las infracciones detectadas:

  • Inspecciones de documentación y vehículos: verificación de permisos de acceso, matricularse y características de quads, motos de campo y todoterrenos.
  • Vigilancia de itinerarios prohibidos: control en accesos a atajos, senderos peatonales y pistas cerradas al tráfico motorizado.
  • Concienciación ambiental: información a los usuarios sobre las restricciones vigentes en el Parque Natural de la Corona Forestal y otros espacios protegidos de las Islas.

Normativa y sanciones para circular por las pistas

La regulación del Cabildo de Tenerife establece límites claros para los vehículos a motor en el monte. La circulación fuera de las pistas permitidas o sin la autorización correspondiente puede conllevar sanciones económicas elevadas. La Policía Autonómica recuerda que el cumplimiento de las normas es indispensable para conservar el patrimonio natural del Archipiélago.

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