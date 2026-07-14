La XI Carrera Urbana Puerto de la Cruz reúne a más de 900 corredores en una edición histórica

El atletismo tomó las calles de Puerto de la Cruz con la celebración de la XI Carrera Urbana Puerto de la Cruz 2026, una cita que volvió a unir deporte, turismo y ambiente popular en pleno centro de la ciudad.
La undécima edición dejó una cifra para el recuerdo: más de 900 participantes entre las categorías infantiles y las pruebas para adultos. Un récord que confirma el crecimiento de una carrera ya consolidada dentro del calendario deportivo de Tenerife.
Durante toda la jornada, el público acompañó a los corredores desde las aceras y convirtió el recorrido en una auténtica fiesta. Hubo competitividad, esfuerzo, nervios y mucha animación… pero también una sensación de comunidad que fue más allá del resultado final.
La ausencia de incidencias terminó de completar una edición que la organización valoró de manera muy positiva.
Puerto de la Cruz responde a una cita en crecimiento
La elevada participación fue uno de los grandes datos de la jornada.
Casi 800 adultos tomaron parte en las distancias principales, mientras que los más pequeños también tuvieron su espacio dentro del programa. La suma de todas las categorías permitió superar la barrera de los 900 inscritos y establecer un nuevo máximo para la prueba.
Desde antes de la salida, el centro de Puerto de la Cruz presentaba una imagen diferente. Corredores calentando, familias buscando un buen lugar para animar, voluntarios ocupando sus puestos y visitantes acercándose con curiosidad al recorrido.
Poco a poco, las calles dejaron de ser únicamente un lugar de paso y se transformaron en un circuito urbano lleno de color.
El futuro del atletismo también salió a correr
Las pruebas infantiles volvieron a ocupar un lugar destacado.
Los participantes de la categoría Pitufos, reservada para menores de hasta cinco años, completaron un trazado de 200 metros. Para muchos fue su primer contacto con una competición… y también una de las imágenes más tiernas de la jornada.
La categoría Sub-11 recorrió 600 metros, mientras que los atletas Sub-16 afrontaron una distancia de 1.200 metros.
Más allá de los tiempos, estas carreras permitieron que niños y jóvenes disfrutaran del atletismo en un entorno festivo y seguro. Hubo emoción en las salidas, esfuerzo en cada zancada y sonrisas enormes al cruzar la meta.
Porque una carrera urbana también se construye desde la cantera.
Un circuito rápido, aunque nada sencillo
La prueba absoluta se desarrolló sobre un circuito de 2,5 kilómetros homologado por la Real Federación Española de Atletismo.
Los participantes de cinco kilómetros tuvieron que completar dos vueltas. Los inscritos en la distancia de diez kilómetros, por su parte, dieron cuatro giros al recorrido.
El trazado presentó un perfil técnico que obligó a los corredores a mantener la concentración. Las características del asfalto, los giros y los cambios de ritmo añadieron dificultad a una prueba que no permitía relajarse demasiado.
Algunos atletas compararon su dureza con la de determinadas carreras urbanas tradicionales de Europa. Aun así, los cambios incorporados en esta edición ayudaron a mejorar la fluidez en varios sectores.
Uno de los tramos más favorables fue la avenida próxima al pabellón, donde los participantes pudieron mantener ritmos más altos y correr con mayor comodidad.
El público empuja cuando las fuerzas comienzan a fallar
En la distancia de diez kilómetros, la tercera vuelta apareció como uno de los momentos más delicados.
Para entonces, el cansancio ya era evidente. Quedaban kilómetros por delante, las piernas empezaban a perder frescura y la carrera se convertía también en un desafío mental.
Ahí entró en juego el apoyo de los espectadores.
Los aplausos y los gritos de ánimo ayudaron a que muchos corredores mantuvieran el ritmo. Cada paso por las zonas con más público suponía una pequeña recarga de energía.
En una prueba de varias vueltas, la presencia de familiares, amigos y aficionados puede cambiar por completo la experiencia. El recorrido se repite, sí, pero también se repite el aliento desde las aceras.
Y eso se nota.
Una prueba con impacto en la economía local
La Carrera Urbana Puerto de la Cruz volvió a demostrar que los eventos deportivos pueden generar beneficios más allá de la competición.
La presencia de cientos de corredores adultos y acompañantes favoreció la actividad en restaurantes, comercios y alojamientos del municipio. Muchos participantes llegaron desde otros puntos de la isla y algunos aprovecharon la cita para pasar la noche en la ciudad.
Otros prolongaron la jornada con una cena, un paseo o una visita por el entorno.
De esta forma, la carrera reforzó el vínculo entre deporte y turismo, ofreciendo una experiencia que no termina al cruzar la meta.
Puerto de la Cruz aporta además un escenario muy atractivo. El mar, las calles del centro y el ambiente urbano crean una combinación capaz de atraer tanto a corredores habituales como a quienes buscan vivir una prueba diferente.
La solidaridad también tuvo presencia en la jornada
El evento reservó igualmente un espacio para la labor social.
Una fundación centrada en mejorar la calidad de vida de menores y adolescentes participó en la jornada para dar visibilidad a su trabajo y acercar sus proyectos a corredores y asistentes.
Su presencia permitió que la carrera sirviera también como plataforma para sensibilizar y recaudar apoyos.
No todo ocurrió sobre el asfalto.
Mientras unos competían contra el cronómetro, otros aprovecharon el encuentro para recordar la importancia de acompañar a niños, jóvenes y familias que atraviesan situaciones difíciles.
Ese componente solidario aportó un valor añadido a la cita.
Un amplio dispositivo detrás de la carrera
La organización de un evento de estas características requiere coordinación, planificación y muchas horas de trabajo.
Atletas 97, el personal del área de Deportes del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y la Policía Local unieron esfuerzos para garantizar el correcto desarrollo de la prueba.
El dispositivo se encargó de ordenar el tráfico, asegurar el circuito y atender las necesidades de los participantes. El hecho de que la jornada terminara sin incidencias importantes confirmó el buen funcionamiento del operativo.
Los corredores destacaron especialmente el trato recibido y la calidad de la organización.
Cuando una carrera reúne a más de 900 personas en calles céntricas, cada detalle cuenta: la señalización, los accesos, la seguridad, los puntos de control y la coordinación del personal.
En esta edición, el conjunto respondió a la altura.
Una cita que mira al futuro con ambición
La XI Carrera Urbana Puerto de la Cruz cerró su edición de 2026 con un balance difícil de mejorar.
El récord de participación, la respuesta del público, el protagonismo de las categorías infantiles y el impacto generado en la ciudad refuerzan la posición de la prueba dentro del calendario atlético.
La carrera ha encontrado una identidad propia.
Es competitiva, pero también cercana. Exigente, aunque abierta a corredores de diferentes niveles. Y, sobre todo, mantiene una conexión especial con el municipio y con quienes salen a las calles para animar.
Puerto de la Cruz volvió a demostrar que tiene capacidad para acoger grandes citas de atletismo urbano.
Ahora queda mirar hacia la próxima edición, con el reto de seguir creciendo sin perder ese ambiente que ha convertido a la prueba en mucho más que una carrera.