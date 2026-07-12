Melania: “Respeto mucho la música; ya actúe ante cinco personas o 20.000, siempre busco dar lo mejor de mí”

La tinerfeña Melania (Arona, 1998) fue una de las artistas de la tercera edición de la muestra UrbanEñe, que promueve la Fundación SGAE, en el Granca Live Fest, celebrado del 2 al 5 de julio en Gran Canaria. Como señala en esta entrevista, su propuesta musical, en la que el pop R&B se entremezcla, entre otras influencias, con los sonidos latinos, es la consecuencia de una pasión por la música que transcurre por varios territorios, pero también, y no menos importante, de un empeño por cumplir sueños que se originaron en la misma infancia.
-Cantante, compositora, saxofonista, bailarina… ¿Cómo conviven estas vertientes de una misma vocación?
“Creo que son las que hacen que mi propuesta sea como es, porque responde a muchos aspectos. La escuela de música y el saxofón, lo que he escuchado en mi vida, mi pasión por el directo… Me gustaría que la gente, cada vez que acuda a una actuación mía, se pregunte qué es lo que les va presentar Melania. Esa parte performática está muy presente. Y también, por encima de todo, mostrar que mi música es el fruto del trabajo de una persona que se ha estado formando desde la infancia”.
-¿Recuerda ese momento en el que decidió que quería dedicarse plenamente a la música?
“No hay uno concreto, sino circunstancias en las que fui optando por el camino de la música. En el Bachillerato me debatí entre continuar en Ciencias o estudiar el de Artes, que fue el que hice. Luego comencé en la Universidad de La Laguna, pero decidí continuar mi formación universitaria en Madrid, para compatibilizarla con una escuela de música, y seguí formándome. Pequeñas decisiones que continuaron conduciéndome por ese camino hacia lo que realmente quería hacer”.
-A comienzos de mes fue una de las artistas elegidas para el Granca Live Fest. ¿Cómo ha sido la experiencia de compartir su música en ese escenario?
“Muy emocionante. Tengo mucho respeto hacia lo que hago. Da igual que actúe ante cinco personas o ante 20.000, como en este caso, siempre busco dar lo mejor de mí. Fue increíble mostrar aquello en lo que he trabajado tanto y con tanto amor. No fue solo ensayar para un festival, también recordé a esa niña que iba a clases de canto. Te sientes muy agradecida con quienes te han dado esa oportunidad y contigo misma, por seguir trabajando y confiando en tu música”.
“La principal enseñanza recibida es que debes ser tú quien más confíe en tu proyecto, por muy autocrítica y exigente que seas”
-Participó en el festival con ‘UrbanEñe’, la muestra de la Fundación SGAE, a la que acuden programadores de Latinoamérica. ¿Han surgido ya oportunidades para actuar fuera?
“Por lo que me comentaban, creo que quedaron contentos con mi propuesta. Todo lleva su tiempo, pero estoy muy satisfecha de la reunión que tuvimos y espero que las puertas se me puedan abrir más allá de las Islas, mientras trabajo para que se sigan abriendo aquí”.
-¿Cómo definiría su música?
“El pop R&B me atrae mucho. En mi casa siempre se ha escuchado música latina, la que suena en las Islas en las verbenas. De ahí también se nutre lo que hago, por eso tengo temas que suenan muy latin pop… Al final, en tus gustos convergen muchas influencias”.
-Y como compositora, ¿qué cuestiones le interesa abordar?
“Me esfuerzo por buscar la manera de escribir sobre cuestiones universales, como el amor, de forma que sea interesante y no dé la impresión de haber escuchado antes algo parecido. También es posible que si resulta familiar es justo porque te identificas con eso que te cuentan [ríe]. En cualquier caso, es bueno cuestionarse lo que uno hace, porque se trata de un proyecto muy personal”.
“Mi música es el fruto del trabajo de una persona que se ha estado formando en su pasión desde que era una niña”
-Canarias ocupa hoy un lugar excepcional en la música urbana, pero ¿sigue siendo complicado forjarse una carrera en las Islas?
“Sí, aunque vivamos este auge, lo sigue siendo. También depende de la isla en la que vivas, pero ese éxodo es real. Yo estuve siete años en Madrid y el equipo de personas con el que trabajo está fuera de Canarias. Eso es frecuente, aunque espero que un día deje de serlo”.
-¿Cuál diría que es la principal enseñanza que ha recibido durante su carrera?
“La respuesta sería distinta dependiendo del momento en el que me hicieras la pregunta. Aprendes muchas cosas, pero la principal es que ha de ser uno mismo el que más confíe en su proyecto. Y no es sencillo, pues soy una persona muy exigente y muy crítica con lo que hago”.
-¿En qué proyectos trabaja?
“Ahora mismo hay dos en camino. Uno es el lanzamiento de una de las canciones que presenté en el Granca Live Fest, Cuenta, y luego está la idea de publicar un EP, que estamos madurando, un trabajo con el que estoy muy ilusionada”.