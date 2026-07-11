El nuevo peaje de Aena a las guaguas discrecionales atasca el aeropuerto de Tenerife Sur

Decenas de guaguas turísticas se acumulan estos días a las puertas del aeropuerto de Tenerife Sur, atrapadas en un embudo que las asociaciones del sector del transporte discrecional atribuyen directamente a la nueva normativa impuesta por Aena. Las colas superan la media hora en las maniobras de salida de los aparcamientos, una demora que, según los transportistas, se traduce en un perjuicio directo para los turistas.
“Nuestros peores vaticinios se han hecho realidad”, resumió a este periódico José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresas de Transporte de Canarias, que desde hace meses viene alertando de las consecuencias de un cambio de modelo que considera “improvisado” y orientado, sobre todo, a la recaudación.
La polémica arranca con la nueva tarifa que el gestor aeroportuario cobra a las guaguas de transporte discrecional por operar en ciertos aeropuertos canarios, un cargo que afecta a los vehículos dedicados a trasladar turistas entre las terminales y los establecimientos alojativos. La medida entró en vigor el pasado 1 de junio en Tenerife Sur y Lanzarote, después de que Aena concediera un plazo transitorio adicional al inicialmente previsto ante el rechazo frontal mostrado por el sector.
📣📣 Los transportistas del aeropuerto de Tenerife Sur, en pie de guerra contra el caos en los aparcamientos: “Es un maltrato a los visitantes”— Diario de Avisos (@diariodeavisos) July 11, 2026
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El cambio que más está trastocando la operativa diaria es el nuevo protocolo de estacionamiento. Ahora, las guaguas ya no pueden permanecer en el interior del recinto esperando a sus pasajeros; el modelo actual las obliga a aguardar fuera, en una bolsa situada en los aledaños del aeródromo, hasta que el guía turístico avisa de que el grupo está completo. Solo entonces se les autoriza a entrar y recoger a los viajeros.
El problema, según denunció la federación, está en la proporción. La zona de pago habilitada para el acceso de recogida apenas dispone de una treintena de plazas, mientras que el volumen real de guaguas que necesita operar en las horas punta ronda las 85 o 90. “El espacio no es suficiente para todas las guaguas”, advirtió Hernández, quien recuerda que la temporada alta, que arranca en octubre, todavía no ha comenzado. “Estamos preocupados con lo que pueda suceder”, admitió.
La federación describió que desde que desembarca el primer pasajero hasta que lo hace el último pueden pasar hasta 30 minutos, un tiempo que antes los primeros viajeros aguardaban ya acomodados en el interior de la guagua. “Ahora esperan al sol”, subrayó, a la vez que añadió que a esa espera hay que sumar, en los vuelos procedentes de fuera del espacio Schengen, los controles de pasaporte, que pueden extenderse entre 90 y 120 minutos adicionales. El dirigente cuestionó además la rigidez del nuevo sistema frente a la realidad operativa de un aeropuerto, ya que este tipo de instalaciones “no tiene un funcionamiento a rajatabla”, al haber una “multitud de vicisitudes” que se pueden encontrar y que pueden colapsar la zona: “Es maquiavélico pensar que una guagua puede recoger pasajeros en cinco minutos”.
“No hay planificación, Aena solo ha pensado en ganar dinero. Había una normalidad en los espacios, estaban ordenados”, afirmó.
El sector reclama la habilitación de bolsas gratuitas proporcionales al volumen real de visitantes del aeropuerto, la creación de marquesinas con sombra en las zonas de espera y la disposición de espacios dignos para los conductores.