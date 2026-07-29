Santa Cruz de Tenerife inaugura en el Palacio de Carta ‘Españoles en el nacimiento de una nación’

El Palacio de Carta, en Santa Cruz de Tenerife, albergó este martes la apertura de la exposición itinerante Españoles en el nacimiento de una nación, organizada por el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Con motivo del 250º aniversario de la independencia de los Estados Unidos, esta muestra pone en valor el apoyo decisivo de España en el nacimiento del país norteamericano. A través de ayuda económica, gestiones diplomáticas y el suministro de recursos desde sus colonias americanas, nuestro país ofreció un respaldo indispensable durante la guerra de Independencia.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, afirma que “es un honor recordar cómo nuestro país, mediante su diplomacia, financiación y abastecimiento desde sus dominios americanos, convirtió la guerra de Independencia en un hito de alcance internacional”.
Además, recuerda que “aquella contienda entre 1775 y 1783 superó las fronteras locales para convertirse en un escenario geopolítico decisivo” y que, “sin el apoyo español, el éxito de la revolución norteamericana no habría sido el mismo”.
La concejala de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, detalla que “esta exposición no solo nos acerca a un capítulo crucial de la historia internacional, sino que supone un atractivo cultural de primer nivel para Santa Cruz”.
La presidenta del Distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, añade que “es un orgullo para nuestro distrito que un espacio tan emblemático como el Palacio de Carta acoja una muestra de este calibre, acercando la historia y el conocimiento a todos los vecinos y visitantes”.
“Canarias tuvo protagonismo durante aquel conflicto, ya que ocupa una posición estratégica en las comunicaciones del Atlántico”, subraya el jefe del Mando de Canarias, Julio Salom.
La exposición se caracteriza por un sistema de paneles gráficos de alta resolución con un concepto modular que facilita la integración del discurso histórico en diversos entornos, con el objetivo de generar una experiencia inmersiva apoyada en patrimonio material y reconstrucciones históricas.
El montaje suma una sala audiovisual con proyecciones dinámicas sobre las alianzas y rutas del enfrentamiento. Además, pensando en los más pequeños, se ofrece un rincón didáctico y familiar con juegos y recursos formativos para despertar su curiosidad, como un photocall temático de figuras históricas y una vitrina de figuras Playmobil.
La muestra estará abierta al público hasta el 16 de agosto, con acceso gratuito, de lunes a viernes, de 9.00 a 17.00 horas, mientras que los fines de semana abre de 9.00 a 14.00 horas.