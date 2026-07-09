Tragedia en Gran Canaria: muere un hombre en un grave atropellado

Un hombre ha fallecido este jueves tras ser atropellado por un turismo en la carretera de Almatriche, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El suceso tuvo lugar a las 16:27 horas, cuando el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que una persona había sido atropellada por un vehículo en la citada vía. De inmediato, el centro coordinador activó los recursos de emergencia necesarios.
Hasta el lugar se desplazó el Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. A su llegada, el personal sanitario asistió al afectado y comprobó que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
Los sanitarios le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no obtuvieron resultado, por lo que finalmente confirmaron su fallecimiento en el lugar del accidente.
La Policía Local se hizo cargo del atestado correspondiente, mientras que la Policía Nacional colaboró con el resto de los recursos de emergencia desplazados hasta la zona.