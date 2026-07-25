La Velada del Año VI: horario, combates, cómo verla en directo y cuándo cantan los artistas canarios

La Velada del Año VI aterriza este sábado, 25 de julio, en el Estadio La Cartuja de Sevilla con 10 combates y las actuaciones musicales de los grancanarios La Pantera y Lucho RK. El macroevento organizado por el streamer Ibai Llanos arrancará a las 18:00 horas en Canarias y podrá seguirse de forma totalmente gratuita por internet.
La cita reunirá a 80.000 espectadores en las gradas del recinto hispalense y prevé congregar a millones de usuarios a través de la pantalla. La retransmisión oficial se realizará en directo mediante los canales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok LIVE, plataforma que se incorpora este año a la cobertura global.
El espectáculo combina el boxeo aficionado entre creadores de contenido con un cartel musical de primer nivel internacional. Para el Archipiélago, la jornada tiene un atractivo especial: la presencia de La Pantera y Lucho RK consolida el auge de la escena urbana de las Islas en el escaparate digital más visto del mundo hispanohablante.
Horarios y cómo ver La Velada del Año VI desde Canarias
La emisión en directo comenzará a las 18:00 horas en el horario insular (19:00 horas en la Península) para amortiguar el impacto del calor en la capital andaluza. Se prevé una duración aproximada de ocho horas de show en vivo, donde los conciertos se irán intercalando entre las diferentes peleas.
Para seguir el evento sin coste y sin restricciones geográficas, la audiencia podrá acceder a través de:
- Twitch: en el canal principal de Ibai Llanos.
- YouTube: emisión simultánea en señal de alta definición.
- TikTok LIVE: retransmisión adaptada a dispositivos móviles.
- Kick: emisión en el canal de Ibai
La Pantera y Lucho RK llevan el acento canario a Sevilla
Los dos artistas canarios compartirán cartel con figuras internacionales de la música latina como Anuel AA, Bad Gyal, Yandel y Juanes. Aunque la organización mantendrá en secreto los minutos exactos de aparición para preservar la sorpresa durante la retransmisión, las actuaciones amenizarán los descansos entre combate y combate.
La participación de ambos músicos supone una plataforma de gran alcance para la música del Archipiélago, situando el talento local ante una audiencia global que en anteriores ediciones ha marcado récords históricos de audiencia digital.
Orden oficial de los 10 combates desvelado por Ibai Llanos
Ibai Llanos ha hecho público el orden definitivo en el que los 20 streamers subirán al cuadrilátero:
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul: el cara a cara periodístico entre España y Argentina abre la jornada.
- Fabiana Sevillano vs. Valeria ‘La Parce’: enfrentamiento entre la creadora sevillana y la streamer colombiana.
- Clersss vs. Natalia MX: combate femenino entre creadoras de España y México.
- Lit Killah vs. Kidd Keo: duelo de referentes de la música urbana y el trap.
- Alondrissa vs. Angie Velasco: choque entre dos de las creadoras con más seguimiento en redes sociales.
- Gero Arias vs. ViruZz: uno de los cruces de mayor exigencia técnica de la cartelera.
- Samy Rivers vs. RoRo: enfrentamiento femenino de alto impacto mediático.
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer: duelo entre influyentes del sector de la moda y el estilo de vida.
- YoSoyPlex vs. Fernanfloo: combate co-estelar entre dos figuras históricas de YouTube.
- IlloJuan vs. TheGrefg: el Main Event o combate estelar que cerrará la velada en el Estadio La Cartuja.