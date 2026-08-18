Aitor Sosa, nuevo ganador del VII Certamen de Fotografía Descubre Anaga

El VII Certamen de Fotografía Descubre Anaga, impulsado por el Festival Taganana, tiene nuevo palmarés. Aitor Sosa, con Atardecer en Benijo, obtiene el primer premio del certamen, dotado con 300 euros, mientras que César Afonso Afonso, con Luz de Anaga, logra el segundo, de 150 euros. La séptima edición del certamen contó con la participación de 49 personas, que presentaron un total de 90 fotografías con diferentes miradas sobre el paisaje, la naturaleza, el patrimonio y la realidad humana del macizo de Anaga.
INÉDITAS
La nueva clasificación se produce después de que, tras la publicación de los primeros resultados, la organización recibiera información que motivó la revisión de una de las fotografías inicialmente premiadas. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, el jurado determinó que la obra no era inédita, requisito necesario para participar en el certamen, tal y como establecen sus bases, al haber sido difundida anteriormente en redes sociales y sitios web. Ante esta circunstancia, el jurado acordó dejar sin efecto el premio concedido inicialmente a dicha obra y establecer una nueva clasificación entre las fotografías que sí cumplen las condiciones de participación.
El resto del procedimiento y las valoraciones realizadas por el jurado mantienen su validez. La revisión no supone, por tanto, manifiestan desde la organización, un cambio en los criterios artísticos empleados para valorar las fotografías, sino la necesidad de garantizar el cumplimiento de las bases y la igualdad de condiciones entre todas las personas participantes.
Desde el festival destacan que la revisión responde al compromiso de actuar con transparencia y responsabilidad ante cualquier circunstancia que pueda afectar al cumplimiento de las bases. Con el nuevo fallo, Aitor Sosa pasa a ocupar el primer puesto con Atardecer en Benijo, una obra que obtuvo 24,8 puntos, mientras que César Afonso Afonso alcanza el segundo con Luz de Anaga.
La relación definitiva de fotografías seleccionadas se completa con Vestigios, de Juanra Álvarez; Palmeral, de Carlos Javier Fernández Palacios; Donde habita la magia de las hadas, de Natalia Rehak Alsó; Las caras de las ánimas 2, de Juan José Padrino Arvelo; Sendero encantado, de Juan Oliva González; Planeta Anaga, de Juanra Álvarez; Silencio de piedra, de Juan Oliva González; Origen, de José Luis Fleitas Marrero; Mirror, de Ofelia Arco; Verde que te quiero verde, de Jon Arrizabalaga Ibarzabal; Anaga, silencio verde, de María González Febles; Noray, algún día traerá tu cabo, de Ana Hernández Grillo, y Magec. Chermo. Magarsa, de Gariraygua Samblás Molina.