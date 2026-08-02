Grafitean en plena calle en Tenerife una guagua para rodajes: "Me acaban de reventar dos meses de trabajo"

En 2010, Yurena Domínguez Bello decidió ser una pionera y echar a rodar una empresa dedicada al alquiler de vehículos especiales para rodajes en Tenerife. Ayer recibió una llamada de esas que nunca quiere nadie recibir: una de sus guaguas adaptadas había sido vandalizada en plena calle.
Para entender qué supone esto para su empresa, en la que cuenta con seis empleados, basta conocer el coste solo del vinilado dañado por un grafiti en la mencionada guagua, que puede ir desde los 10.000 a más de 15.000 euros. “Esto da muchísima rabia”, reconoce Yurena.
Un negocio con incertidumbre
Yurena se lanzó en su momento a poner en marcha The Boss, una empresa dedicada a todo lo relacionado con vehículos especiales para la realización de rodajes, desde grandes producciones a anuncios.
Cuentan con vehículos de todo tipo y por eso, tener fuera de servicio un vehículo como este les supone un “problema muy grande”. “Da rabia porque me ha costado mucho sacrificio sacar adelante esta empresa, algo que no es nada sencillo, y esto puede suponer tener parada la guagua dos meses, hasta que podamos tenerla otra vez en funcionamiento”.
Su empresa fue de las primeras de las Islas en ofrecer este tipo de servicios, algo que les permitió trabajar con producciones como Rambo o Ma ma, de Julio Medem: “No es sencillo poder sacarlo adelante. Es el trabajo de muchos años, desde el comienzo, en el que no teníamos dinero o no cobraba para poder seguir haciendo crecer a la empresa”.
Grafiti estando aparcada
La mala suerte provocó que este vehículo tuviera que quedar aparcado fuera de la nave que la empresa tiene en Finca España, concretamente cerca del Campus de Guajara, junto a Bellas Artes. Fue en esas horas en las que algún desaprensivo se encargó de pintar un grafiti con su firma en todo el lateral: “Lo dejamos en el exterior, bien aparcado, por logística, y fueron solo 48 horas. Cuál sería mi sorpresa cuando unos conocidos me llamaron para alertarme de lo ocurrido”.
“Las consecuencias son tremendas. Me acaban de reventar dos meses de trabajo porque se trata de un vehículo completamente equipado, estamos hablando de que son casi pisos para que se use por el personal del rodaje, que es alquilado por 800 euros al día”, reconoce triste Yurena, que recalca que en la empresa cuentan con seis empleados que viven de la utilización de estos transportes.
Han interpuesto denuncia pero “el daño ya está hecho” como admite Fran Santos, coordinador de esta pyme: “Usaron una escalera para poder pintar el lateral derecho del vehículo. La guagua mide 12 metros de largo y está casi todo con grafiti. Tiene casi cuatro metros de altura y para pintar por arriba, al usar la escalera, rompieron un cristal que es carísimo”.