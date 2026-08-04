El Alisio Talks reúne a Virginia Torrecilla y Carla Suárez: dos pioneras entre el césped y la raqueta

La segunda edición de El Alisio Talks, celebrada en la isla de La Palma, dejó uno de esos encuentros que van mucho más allá del deporte. Frente a frente, dos mujeres que han marcado una época: la exfutbolista Virginia Torrecilla y la extenista Carla Suárez.
Dos disciplinas diferentes. Dos caminos llenos de obstáculos. Y, sin embargo, una misma sensación: para llegar a lo más alto, ambas tuvieron que trabajar, resistir y demostrar mucho más de lo que se les exigía a otros.
La conversación fue íntima, cercana y sin grandes artificios. Como una charla entre amigas que miran atrás y recuerdan todo lo vivido… los primeros entrenamientos, las renuncias, los prejuicios y también esas pequeñas victorias que terminaron cambiando el deporte femenino español.
Virginia Torrecilla, una vida derribando barreras
Virginia Torrecilla pertenece a una generación que tuvo que abrirse paso cuando el fútbol femenino apenas tenía visibilidad. Natural de Mallorca, comenzó a jugar con solo siete u ocho años en equipos masculinos.
Incluso llegó a apuntarse a escondidas de su padre. No porque él no confiara en ella, sino porque temía que pudiera sufrir por los prejuicios que rodeaban entonces a una niña que quería jugar al fútbol.
Pero Virginia lo tenía claro. El balón era su sitio.
Su trayectoria profesional comenzó a tomar forma con su debut en Primera División con el Collerense. Aquel paso fue fundamental y le abrió las puertas de equipos como el FC Barcelona, donde empezó a comprender que su pasión también podía convertirse en una profesión.
Con la Selección Española vivió momentos históricos. Participó en el Mundial de Canadá 2015, el primero disputado por España, y también en Francia 2019. Entre ambos torneos hubo una transformación enorme: más atención mediática, más público y una mayor presencia del fútbol femenino en las conversaciones de cada día.
Sin embargo… Torrecilla sabe que no todo está conseguido. Aunque el crecimiento resulta evidente, todavía quedan comportamientos machistas y prejuicios que deben desaparecer del entorno futbolístico.
Carla Suárez, talento canario y constancia mundial
La historia de Carla Suárez comenzó casi por casualidad.
Su madre, profesora de Educación Física, la apuntó a clases extraescolares de tenis en el colegio Heidelberg para que estuviera entretenida mientras terminaba su jornada laboral. Lo que parecía una simple actividad después de clase terminó convirtiéndose en una carrera extraordinaria.
Carla llegó a situarse entre las diez mejores tenistas del mundo, un logro reservado para muy pocas deportistas. Su tenis, reconocible por aquel elegante revés a una mano, la convirtió en una de las grandes referencias del deporte canario.
El camino, eso sí, no fue sencillo.
Crecer en una isla implicaba viajar constantemente y contar con menos oportunidades para competir al máximo nivel. Por eso, siendo todavía muy joven, tuvo que abandonar Canarias y trasladarse a Barcelona.
Fue una decisión difícil. Dejar a la familia, las amistades y la vida cotidiana para perseguir un sueño que no ofrecía ninguna garantía. Una escena que se repite muchas veces entre los deportistas isleños: una maleta, un aeropuerto y la sensación de estar dejando atrás una parte de casa.
A diferencia de Virginia, Carla sí pudo crecer observando a referentes femeninos como Arantxa Sánchez Vicario. Ver a otra mujer triunfar le permitió imaginar que ella también podía conseguirlo.
Aun así, la extenista reconoció que las mujeres siguen necesitando realizar un esfuerzo adicional para obtener el mismo reconocimiento.
El Mundial de 2019, un antes y un después
Uno de los puntos centrales de la conversación fue el impacto del Mundial de Francia 2019.
Para ambas deportistas, aquella competición marcó un punto de inflexión en la percepción del deporte femenino en España. La repercusión social y mediática alcanzó unas dimensiones que años atrás parecían imposibles.
De repente, las jugadoras aparecían en televisión, protagonizaban portadas y eran reconocidas por los aficionados. Las niñas comenzaron a llevar camisetas con nombres de futbolistas españolas y a pedir un balón como regalo. Algo cotidiano hoy, quizá, pero revolucionario no hace tanto tiempo.
Virginia y Carla coincidieron en que las nuevas generaciones disfrutan ahora de unas condiciones que antes no existían. Y eso es una buena noticia, claro. Aunque también existe el riesgo de olvidar todas las batallas que tuvieron que librarse para llegar hasta aquí.
Un legado que trasciende los resultados
El encuentro de El Alisio Talks no fue únicamente un repaso a dos carreras deportivas brillantes. También fue una reflexión sobre el poder, la igualdad y la resistencia.
Torrecilla y Suárez señalaron que el éxito femenino todavía puede incomodar a quienes se niegan a aceptar que una mujer puede alcanzar el mismo nivel de influencia, reconocimiento y autoridad que un hombre.
Sus historias demuestran precisamente lo contrario.
Una lo hizo sobre el césped, defendiendo la camiseta de España en dos Mundiales. La otra, con una raqueta en la mano, compitiendo contra las mejores jugadoras del planeta.
Ambas dejaron títulos, partidos inolvidables y grandes momentos deportivos. Pero su legado más importante quizá sea otro: haber abierto puertas para que las niñas que vienen detrás no tengan que pedir permiso, esconderse o marcharse sintiendo que su sueño es imposible.