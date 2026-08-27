El ciclo ‘Lavaderos Live Music’ de Santa Cruz alcanza hoy, en su décima edición, los 100 conciertos

El Lavaderos Live Music celebra hoy jueves (20.00 horas) su concierto número 100 con una edición dedicada a la Virgen de los Lavaderos, en una velada que servirá también para conmemorar los 10 años de esta iniciativa cultural de Santa Cruz de Tenerife. El concierto reunirá música, danza y poesía en una cita que representa un hito para el ciclo, una de las propuestas culturales con mayor seguimiento del Distrito Centro-Ifara.
Rubén Díaz, promotor del Lavaderos Live Music, explica que “quizá mucha gente se pregunte qué es la Virgen de los Lavaderos, porque allí no hay parroquia, capilla ni iglesia”. “Se trata, sencillamente -apunta-, de la Virgen de Fátima, que custodia a los vecinos de Los Lavaderos desde 1954, es decir, desde hace más de 70 años. Es una pequeña historia que me gustaría dar a conocer y que la gente pudiera valorar, porque es un icono muy especial y emblemático para el barrio”.
EL CARTEL
La programación de este concierto centenario estará protagonizada por la cantante Juani Pérez Zuppo, artista del Toscal vinculada al folclore, que en los últimos años también ha desarrollado una trayectoria en el ámbito de los boleros. Para esta ocasión amplía su repertorio con canciones de diferentes estilos que forman parte del imaginario colectivo. Pérez Zuppo estará acompañada por el cuarteto Solfatara, en formato acústico, integrado por Esteban Ledesma, al bajo; Antonio Lorenzo, al violín; Rubén Díaz, a la guitarra y dirección, y Marco Hernández, en la percusión.
La velada contará también con la participación de varios artistas invitados, entre ellos Emma Rodríguez Arbelo, una joven del Toscal que ha crecido vinculada al ciclo, que ofrecerá varias coreografías. A ella se suman el poeta palmero Francisco Viña y los cantantes Luis Ramírez y Nieves Afonso. La propuesta supone el primero de los dos últimos conciertos de esta décima edición.
“Hemos alcanzado los 10 años y lo celebramos con mucho gusto”, señala Díaz. “Es una ocasión especial y, por eso, esta edición está siendo también muy especial. Además, uno de los motivos de orgullo de este aniversario es alcanzar el concierto número 100, mientras que el 101 se celebra el sábado. Serán los dos últimos de los once programados”.
CONEXIÓN
“Lavaderos Live Music -expone el alcalde, José Manuel Bermúdez- se ha convertido en una cita de gran interés para muchos santacruceros y tinerfeños. Son 10 años convirtiendo este espacio en punto de encuentro con la cultura y la música, pero también en un lugar donde poder reunirse, compartir y disfrutar de una programación de calidad”.
“Alcanzar los 100 conciertos -agrega- demuestra que cuando una iniciativa cultural conecta con la ciudadanía, con los barrios y con la identidad de la ciudad, acaba formando parte de la vida de Santa Cruz”.
“Cuando comenzó el ciclo -indica la concejala del Distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila-, nunca pensamos que llegaríamos a celebrar 100 conciertos. Lavaderos Live Music se afianzó desde el principio y ha crecido hasta convertirse en una propuesta reconocible, con una programación ecléctica, dirigida a todos los públicos y capaz de reunir a personas de diferentes edades alrededor de la música”.
Lavaderos Live Music es una iniciativa promovida por la Concejalía del Distrito Centro-Ifara del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura y de las firmas Dorada Especial y Aguaria. La producción corre a cargo de Makaron Gestión y Proyectos Culturales.