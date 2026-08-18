El palmero Gonzalo Cabrera se estrena al frente de ARCOmadrid con el reto de atraer a grandes artistas

La Feria de Arte Contemporáneo ARCOmadrid, que celebra su edición número 46 entre el 3 y el 7 de marzo, estrena este octubre un nuevo director, el palmero Gonzalo Cabrera, que se pone al frente con el reto de continuar posicionando la cita a nivel internacional, acompañar a las galerías y hacer este encuentro cada vez más atractivo para los grandes artistas y coleccionistas. Cabrera (Santa Cruz de la Palma, 1973) sustituirá así a la todavía directora, Maribel López, cuando en octubre asuma su nuevo cargo en la dirección de la Fundación Miró de Barcelona, tras siete años dirigiendo la feria madrileña.
El reto le genera respeto pero no vértigo, ya que por su trayectoria profesional conoce bien la feria y el ecosistema español del arte contemporáneo, integrado por museos, instituciones, galeristas, artistas y coleccionistas, señala Cabrera, quien atiende a EFE telefónicamente desde su lugar de vacaciones.
De hecho, su llegada a Ifema se produjo en 2025 como director de Cultura y Educación (cargo que compatibilizará con el de director de ARCO) y tras seis años al frente de la Dirección General de Promoción Cultural y de la Dirección General de Cultura e Industrias Creativas de la Comunidad de Madrid.
DESAFÍO APASIONANTE
“Es un reto apasionante que asumo con mucho respeto, porque ARCO es el evento del arte contemporáneo más importante en España, una de las ferias más relevantes en Europa y está muy bien posicionado” en el mundo, asegura Cabrera, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, que completó su formación en la Universidad de Nueva York y en la London Film Academy.
Además, como argumenta, no le pilla de nuevas, ya que estaba “muy cerca” de ARCO, de la directora y su equipo, pero desde un plano más estratégico, por lo que ahora se meterá “más en las agallas, por así decirlo, en las entrañas de lo que es la feria”. Para ello, lleva todo el verano en contacto con Maribel López, quien ya tenía íntegramente diseñada la feria del próximo año con un planteamiento que él va a asumir con el equipo actual, que es en verdad “una estructura muy sólida de gente que lleva muchísimos años trabajando en ARCO, esté el director que esté”.
EJECUTAR LA PRODUCCIÓN
“El diseño de la feria es de Maribel, que la va a dejar prácticamente hecha. Yo lo que voy a hacer es ejecutar la producción, así que realmente tengo un año de margen, por así decirlo, para poder analizar, estudiar con profundidad y sobre todo escuchar. A mí me gusta mucho escuchar”, afirma durante la conversación.
En cuanto a los grandes retos con vistas al futuro, Gonzalo Cabrera destaca seguir posicionando a ARCO dentro del mercado internacional y en un mundo del arte que es cambiante, como demuestra el reciente cierre de algunas grandes galerías internacionales.
Por eso considera fundamental “afinar la feria, acercarla, aproximarla a las necesidades que tiene el galerista y, por otro lado, hacerla cada vez más atractiva para el coleccionista y para los artistas, tanto nacionales como internacionales”.
“Me gustaría mejorar la captación de coleccionismo”, pone de relieve; “esos coleccionistas que en este momento no están viniendo y que están en países que ARCO no es tan conocido”, un objetivo que se ha trazado, para el que, asimismo, resulta muy importante que “artistas de renombre o de cierta posición apuesten fuertemente también por la feria”, recalca.
UN NUEVO COLECCIONISMO
Gonzalo Cabrera apuesta de igual modo por impulsar “un nuevo coleccionismo y un nuevo grupo de coleccionistas, que son los que van a ir alimentando la feria a medida que pasen los años”. En su opinión, la clave para atraer galeristas, artistas y coleccionistas nuevos es la excelencia. “Si el producto que está ahí es excelente, es muy, muy difícil que alguien diga que no quiere ir a ARCO”, asegura.
Todo ello, apostilla, sin olvidar al público y ese “espíritu un poco de los años 80, de Juana de Aizpuru, que dijo, oye, vamos a dar a conocer al público lo que es el arte contemporáneo, generando esa comunidad en torno a la feria. Eso me gusta, ese espíritu único me gusta”.
Posibles futuros, nuevas galerías y presencia latinoamericana
El proyecto ARCO2046 será el eje central de la 46ª Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid. Esta propuesta en el Ifema (Institución Ferial de Madrid) se articulará en dos espacios, comisariados respectivamente por João Mourão y Luis Silva, y por Max Andrews y Mariana Cánepa Luna (Latitudes). En cada uno de ellos se reflexionará sobre posibles futuros en la concepción del mundo y del arte. Además, el programa general de la feria volverá a situar los contenidos artísticos como su eje principal, con galerías y proyectos seleccionados por el comité organizador.
‘OPENING’
También un año más, las secciones comisariadas van a desempeñar un papel fundamental durante todo el encuentro. Opening. Nuevas galerías, comisariada por Rafa Barber Cortell y Bernardo Mosqueira, reunirá una selección de galerías con menos de ocho años de trayectoria, incorporando de esta manera nuevos contenidos a la feria.
El proyecto Perfiles | Arte Latinoamericano, que va a ser comisariado por José Esparza Chong Cuy, continuará fortaleciendo el vínculo histórico entre ARCOmadrid y la creación artística latinoamericana.