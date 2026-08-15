FURA World La Palma reúne a más de 600 deportistas en Los Llanos de Aridane

Los Llanos de Aridane vivió el sábado 25 de julio una jornada marcada por el esfuerzo, la intensidad y el deporte híbrido. Más de 600 participantes se dieron cita en FURA World La Palma 2026, una competición que combina carrera y ejercicios de fuerza en un formato tan atractivo como exigente.
Durante varias horas, atletas de distintos niveles afrontaron un reto en el que no basta con correr rápido. También hay que saber gestionar las fuerzas, mantener la técnica bajo fatiga y responder cuando empiezan a pesar las piernas… y también los brazos.
El resultado fue una auténtica fiesta deportiva en La Palma, con participantes llegados para pelear por los mejores tiempos y otros que asumieron el desafío con un objetivo mucho más personal: completar el recorrido y disfrutar de la experiencia.
Un formato con diez carreras y diez estaciones de trabajo
La principal característica de FURA World está en su estructura. Los participantes deben superar diez segmentos de carrera, alternados con otros diez workouts o estaciones de ejercicio.
Sobre el papel parece fácil de entender. En la práctica, la historia cambia bastante.
Cada tramo corriendo deja paso a un ejercicio de fuerza o resistencia y, cuando apenas hay tiempo para recuperar, vuelve a llegar otra carrera. Ese intercambio constante obliga a dosificar muy bien la energía desde el principio.
En la categoría Open, cada tramo de carrera tiene una longitud de 500 metros, hasta completar aproximadamente cinco kilómetros. En Elite, la distancia aumenta hasta los 750 metros por segmento, lo que eleva el total de carrera hasta unos 7,5 kilómetros.
A todo ello hay que añadir el desgaste producido por las diez estaciones del circuito.
Categorías individuales y por parejas
FURA World ofrece nueve categorías diferentes, con opciones adaptadas a distintos perfiles de deportistas.
Las modalidades Open y Elite cuentan con competición individual masculina y femenina. Además, quienes prefieren compartir el esfuerzo pueden participar por parejas, incluyendo también una categoría mixta.
En la modalidad individual no hay demasiados secretos: el deportista tiene que completar por sí mismo todas las carreras y ejercicios, gestionando su ritmo de principio a fin.
Por parejas aparece un componente táctico que cambia bastante la experiencia. Ambos participantes comienzan juntos y después pueden distribuirse el trabajo en función de sus características.
Las carreras se dividen en segmentos de 250 metros, lo que abre la puerta a diferentes estrategias. Quizá uno tenga más facilidad para correr mientras su compañero responde mejor con las cargas. Ahí entran en juego la comunicación y la capacidad de ayudarse cuando empieza la parte más dura.
Y llega, claro. Siempre llega.
Del trineo a los wall balls: un recorrido sin descanso
Los diez ejercicios aparecen siempre en el mismo orden, permitiendo además que los deportistas puedan comparar sus registros entre diferentes participaciones.
La competición arranca con los burpee broad jumps, una combinación que obliga a trabajar prácticamente todo el cuerpo desde los primeros minutos.
Después aparecen el RowErg, las zancadas con saco y el SkiErg, antes de llegar a uno de los clásicos del deporte híbrido: el empuje de trineo.
Pero alcanzar la mitad del recorrido no significa que lo peor haya pasado.
La segunda parte continúa con BikeErg, tirón de trineo, Assault Bike y farmer carry, hasta desembocar en los wall balls, el último obstáculo antes de poder pensar definitivamente en la meta.
Son ejercicios que pueden resultar asumibles cuando se hacen por separado. La dificultad está en encadenarlos con kilómetros de carrera y con una fatiga que va acumulándose poco a poco.
En ese momento, un trineo parece pesar el doble y unos metros pueden hacerse sorprendentemente largos.
Los Llanos de Aridane, escenario de una gran jornada deportiva
El ambiente también fue una parte importante de FURA World La Palma 2026. Durante la jornada convivieron atletas experimentados con participantes que se estrenaban en una competición de estas características.
Eso dejó escenas muy diferentes alrededor del circuito: deportistas pendientes del cronómetro, parejas animándose antes de afrontar una estación complicada y participantes celebrando la llegada como si se tratara de una victoria.
Porque en este tipo de pruebas no todo se mide con el tiempo final.
Completar el recorrido después de diez carreras y diez ejercicios supone superar momentos de cansancio, dudas y pequeñas crisis durante la competición. De ahí que cruzar la meta tenga un significado distinto para cada participante.
FURA World continúa creciendo en La Palma
La elevada participación volvió a confirmar el interés que están generando las competiciones híbridas. Más de 600 deportistas afrontaron el reto en Los Llanos de Aridane, convirtiendo al municipio palmero en uno de los puntos de encuentro de esta disciplina durante el fin de semana.
Las clasificaciones oficiales de FURA World La Palma 2026 pueden consultarse en la plataforma Sportmaniacs, donde se recogen los resultados de las diferentes categorías individuales y por parejas.
La prueba dejó una colección de imágenes muy reconocible: cuerpos agotados, manos buscando apoyo sobre las rodillas, compañeros animándose y muchas celebraciones después del último esfuerzo.
Veinte segmentos después, todos perseguían lo mismo: llegar a la meta sabiendo que habían dado todo lo que tenían. Y esa, probablemente, sea una de las razones por las que FURA World sigue sumando participantes.