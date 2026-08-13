La Guardia Civil detiene al presunto autor del apuñalamiento mortal en Fuerteventura

Un hombre de 30 años ha sido detenido este jueves por la Guardia Civil como presunto autor del apuñalamiento mortal de un joven de 23 años en Gran Tarajal, en del municipio de Tuineje, Fuerteventura.
La víctima, que sufrió una grave herida por arma blanca en la zona del cuello tras una pelea en la vía pública, falleció durante la madrugada en el Hospital General de Fuerteventura, en Puerto del Rosario.
Según ha informado la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, la agresión se produjo sobre las 20:41 horas de este miércoles, 12 de agosto, en la calle Matías López de la citada localidad majorera.
Tras el aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y los efectivos del centro de salud de la zona acudieron al lugar de los hechos.
Falleció en el hospital
A la llegada de los recursos sanitarios, los facultativos comprobaron que el agredido se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los equipos de emergencia le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, logrando revertir el paro cardíaco y estabilizar al herido en el lugar.
A continuación, la víctima fue evacuada en estado crítico al Hospital General de Fuerteventura. A pesar de la asistencia médica prestada en el centro hospitalario de Puerto del Rosario, el joven no pudo superar la gravedad de las lesiones sufridas en el cuello y falleció en la madrugada de este jueves, 13 de agosto.
La Guardia Civil localiza y arresta al agresor
Tras confirmarse la agresión con arma blanca, la Guardia Civil desplegó un dispositivo de búsqueda que ha culminado la mañana de este jueves con el arresto del presunto autor, un hombre de 30 años.
Los agentes del Instituto Armado mantienen abierta la investigación e instruyen las correspondientes diligencias. En las próximas horas, el detenido será trasladado a dependencias oficiales y puesto a disposición de la autoridad judicial competente para determinar los motivos del enfrentamiento y la posterior agresión mortal.