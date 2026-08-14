Los relatos de Juan Reyes e Irene Reina llegan al XXVII Festival Verano de Cuento

El XXVII Festival de Narración Oral Verano de Cuento continúa esta semana en El Sauzal con dos nuevas citas destinadas a públicos de todas las edades. Esta noche de viernes (21.00 horas), desde la grada del Teatro El Sauzal se podrá disfrutar con una nueva sesión de historias para adultos, mientras que mañana sábado (11.00 horas) llegará el turno de la programación familiar.
ENTRE LA TIERRA Y EL MAR
La jornada de este viernes reúne las propuestas de Juan Reyes, El ahogado más hermoso, e Irene Reina, Rayanas. El ahogado más hermoso es una historia que transita entre los paisajes áridos de una de las regiones más ásperas del mundo y el fondo marino, donde naufraga aquello que puede convertirse en lo más hermoso. Se trata de un relato que invita a dejarse llevar por la fuerza de la palabra y por una historia situada entre la tierra y el mar.
Rayanas, de Irene Reina, es un viaje narrativo por la frontera entre Huelva y Portugal, un territorio compartido que conserva una memoria común a través de dos lenguas. El espectáculo entrelaza cantos populares e historias de mujeres, recuperando figuras femeninas como la princesa mora Saluquia o María la Portuguesa, en un recorrido construido a partir de relatos, memoria y tradición.
Mañana la programación se dirige al público familiar con María Jesús Batista y su espectáculo Vida de rica. Recomendado a públicos a partir de los seis años de edad, tendrá lugar también ante la grada del Teatro El Sauzal.
RECONOCIMIENTO
Vida de rica presenta la historia de una pequeña protagonista que sueña con ser aceptada, famosa, admirada e importante, pero que, tras vivir diferentes aventuras, descubre que ser una persona normal y corriente tampoco está mal. La sesión incorpora además la historia de una abuelita que se enfrenta a una cita romántica y se debate entre mostrarse tal como es o intentar convertirse en alguien diferente para gustar.
Verano de Cuento mantiene su apuesta por la narración oral como espacio de encuentro, imaginación y participación, combinando durante todo el verano propuestas dirigidas al público adulto y familiar. La edición de 2026, la vigesimoséptima del festival, incluye de igual manera en las noches de los sábados con las batallas freestyle. Esta semana, con las actuaciones de Lobo, Dropper y Chausa.
El festival cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de El Sauzal, así como con la colaboración de la Fundación DISA. Sus actividades se pueden consultar en la web www.veranodecuento.com.