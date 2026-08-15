Morgane ILIN gana el séptimo Certamen de Fotografía Descubre Anaga del Festival Taganana

El VII Certamen de Fotografía Descubre Anaga, impulsado por el Festival Taganana para invitar a la ciudadanía a mostrar su mirada sobre la riqueza natural, paisajística y humana del macizo de Anaga, ya tiene ganadores. Morgane ILIN, con la imagen El pinzón azul, el guardián de Anaga, ha obtenido el primer premio, dotado con 300 euros, mientras que Aitor Sosa, con Atardecer en Benijo, el segundo, de 150 euros.
El jurado de esta séptima edición ha estado integrado por Mary Carnero, periodista, gestora cultural y fundadora y directora artística del Festival Taganana; Verónica González, especialista en estrategia digital, social media y desarrollo de marca, y Marta Plasencia, periodista que desarrolla actualmente su labor profesional en la Fundación CajaCanarias.
LA SELECCIÓN
Junto a las dos obras premiadas, otras fotografías han sido seleccionadas para completar la exposición virtual de Descubre Anaga. La selección incluye Planeta Anaga y Vestigios, de Juanra Álvarez; Lugar mágico, de Aitor Sosa; Las caras de las ánimas 2, de Juan José Padrino Arvelo; Luz de Anaga, de César Afonso Afonso; Noray, algún día traerá tu cabo, de Ana Hernández Grillo; Donde habita la magia de las hadas, de Natalia Rehak Alsó; Origen, de José Luis Fleitas Marrero; Silencio de piedra y Sendero encantado, de Juan Oliva González; Palmeral, de Carlos Javier Fernández Palacios; Mirror, de Ofelia Arco, y Verde que te quiero verde, de Jon Arrizabalaga Ibarzabal.
Concebido como un certamen amateur, Descubre Anaga busca fomentar la participación y ofrecer a personas aficionadas a la fotografía un espacio desde el que compartir su manera de observar el macizo de Anaga. Mary Carnero destaca que “una de las cosas más bonitas de Descubre Anaga es comprobar cómo un mismo territorio puede generar miradas completamente diferentes. Cada fotografía nos descubre un paisaje, un detalle o un instante y nos invita a detenernos y observar Anaga desde la sensibilidad de quien está detrás de la cámara”.
La exposición virtual de Descubre Anaga se suma a la agenda de actividades que acompañará a la programación artística del VII Festival Taganana, que se desarrolla la próxima semana, los días 21 y 22 de agosto, en San Andrés y Taganana. Talleres, encuentros, acciones medioambientales, propuestas educativas, emprendimiento y sensibilización permitirán al público participar activamente en el festival y acercarse al territorio desde diferentes perspectivas.
‘RITMOS DE ÁFRICA’
Entre estas experiencias complementarias figura, por ejemplo, Ritmos de África, un taller participativo de percusión y baile que tendrá lugar el sábado 22 (17.00 horas) en el Centro Socio Cultural Anaga, en Taganana, impartido por los artistas cameruneses Lornoar y Michel Mbarga. El taller está recomendado para mayores de 12 años y contará con un cupo máximo de 20 participantes, por lo que será necesaria inscripción previa a través del correo electrónico festivaltaganana@gmail.com.
Otras propuestas son el mercado de artesanía y kilómetro cero El Mortero de Anaga, el foro Mujeres Emprendedoras de Anaga, el espacio de emprendimiento sostenible Meet & Impact, las acciones medioambientales de Festival Taganana Cuida Anaga y las propuestas educativas y de sensibilización desarrolladas junto a Fundación Canarina y AFES Salud Mental.
La programación al completo, los horarios y toda la información sobre las actividades pueden consultarse en la web festivaltaganana.com y a través de los perfiles en redes sociales de este encuentro cultural.