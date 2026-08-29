Músicos de Cuba, Puerto Rico, Italia y Canarias confluyen en el Isla Baja Salsa Fest de Los Silos

Música, cultura y dinamización son los ejes del Isla Baja Salsa Fest, que en su segunda edición reúne en Los Silos, hasta mañana domingo, a destacadas figuras de la música latina y los ritmos afrocubanos. El Septeto Santiaguero (Cuba), La Máxima 79 (Italia), Haila Mompié (Cuba), Moncho Rivera (Puerto Rico) y la Orquesta La Sabrosa (Tenerife) encabezan el cartel.
El antiguo Convento de San Sebastián del municipio norteño albergó este viernes la presentación del festival, en un acto que contó con la participación de la alcaldesa, Carmen Luz Baso; el viceconsejero regional de Turismo, José Manuel Sanabria; Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, y algunos de los artistas que forman parte del cartel internacional: Fernando Dewar, director del Septeto Santiaguero; Fabrizio Zoro, director de La Máxima 79, la cantante cubana Haila María Mompié; el intérprete puertorriqueño Moncho Rivera y el director de la Orquesta La Sabrosa, José Martín.
DOS MIL PERSONAS
El Isla Baja Salsa Fest prevé reunir a unas 2.000 personas y nace de la iniciativa de la Asociación Cultural Amigos Salseros Isla Baja, una entidad sin ánimo de lucro, integrada por mujeres y hombres de diferentes puntos de Tenerife, cuyo objetivo es fomentar y difundir los ritmos afrocubanos en el norte de la Isla. El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Los Silos, el apoyo de Islas Canarias (Gobierno regional) y el respaldo logístico del Cabildo.
El festival comenzó el 21 de agosto con la inauguración de la II Exposición Artística del Isla Baja Salsa Fest, la presentación del Fondo Bibliográfico de la Salsa de la Biblioteca Municipal de Los Silos y una sesión en vinilo a cargo de DJ Julián Hdez. La exposición permanecerá abierta hasta el domingo.
Para ayer viernes estaba previsto el taller musical Los ritmos de Cuba, impartido por Septeto Santiaguero, y un concierto en la plaza de la Luz protagonizado por esta formación cubana y la Orquesta La Fórmula de la Salsa.
La jornada central del festival es hoy sábado. Desde las 11.00 horas, la plaza de La Luz es el escenario de diferentes propuestas vinculadas a la cultura salsera, entre ellas las sesiones de DJ Brito y Los Indestructibles, una carpa participativa de percusión latina y otras actividades de animación. A las 13.00 horas comienza un concierto de Clave de Son.
La programación se traslada por la tarde a la trasera del antiguo Convento de San Sebastián, donde, entre las 17.00 y las 2.00 horas, se celebra el gran encuentro del Isla Baja Salsa Fest. El cartel incluye las actuaciones de Haila Mompié, Moncho Rivera, La Máxima 79 y la Orquesta La Sabrosa, además de las sesiones de DJ Brito y DJ Tay de León.
El festival culmina mañana, a partir de las 12.00 horas en la plaza de La Luz, con un concierto de Haila Mompié, prolongando así todo el fin de semana la celebración de la música y la cultura salsera en Los Silos.
DINAMIZACIÓN Y PUNTO DE ENCUENTRO
El Isla Baja Salsa Fest busca consolidarse como una cita cultural de referencia, contribuyendo a la dinamización de Los Silos y del conjunto de la comarca de la Isla Baja, al tiempo que se convierte en un punto de encuentro para aficionados a la salsa y a los ritmos afrocubanos.
Tal y como pone de relieve el Ayuntamiento, el festival brinda una programación que conecta el talento local y canario con artistas de reconocido prestigio internacional. Un proyecto que, en su segunda edición, “reafirma la capacidad de Los Silos para acoger grandes citas culturales y situar al municipio y a la comarca en el mapa de la música latina”.