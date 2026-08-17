Rafa Méndez recibe a Ceci Wallace y Álex Mercurio en un nuevo episodio de ‘Mira quién viene a cenar’

La quinta entrega de Mira quién viene a cenar llega este lunes (22.30 horas) a Televisión Canaria con unos invitados que darán mucho que hablar: Ceci Wallace y Álex Mercurio. Rafa Méndez recibe en su casa a estos dos amigos y conocidos creadores de contenido de Canarias, en un encuentro lleno de sinceridad y risas.
Luna Zacharias prepara, una vez más, un menú para chuparse los dedos, con un picoteo de queso de pimentón en dados con almendras tostadas y, como plato principal, unos nachos canarios con batata crujiente.
Ceci Wallace es la primera invitada en llegar, y a solas con Rafa hace un repaso a sus comienzos en el mundo de la moda y las redes sociales, el mensaje de body positive que siempre transmite y genera tanta polémica en algunas ocasiones, y el poco apoyo de una parte de su familia. Poco después, se incorpora a la cena Álex Mercurio, que cuenta los años que tardó en sentirse libre totalmente y los proyectos que desarrolla en la actualidad.
Después de los buenos datos con Aarón Gómez e Iván Torres, y del impacto del programa en las plataformas digitales de Canarias Play y YouTube, este nuevo episodio es el quinto de Mira quién viene a cenar, que ya ha contado con caras tan reconocidas y personajes canarios de la altura de Caco Senante, Lydia Lozano o Agoney, entre otros.