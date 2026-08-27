Sur Film gana uno de los premios más prestigiosos de la industria audiovisual por su labor en ‘Pluribus’

La serie de Apple TV+ Pluribus se alzó con dos de los galardones más importantes de la industria audiovisual internacional en la decimotercera edición de los premios del Location Managers Guild International (LMGI), celebrada en Santa Mónica, Los Ángeles (Estados Unidos). Entre los reconocimientos, la producción obtuvo el de Mejor Localización en Televisión Contemporánea, distinción que sitúa a Canarias en el epicentro del cine internacional gracias al trabajo desarrollado por Sur Film, la productora tinerfeña que ejecutó y produjo el rodaje de la serie en las Islas.
Los premios LMGI reconocen anualmente la excelencia en la búsqueda, gestión y coordinación de localizaciones cinematográficas y televisivas, una disciplina esencial pero habitualmente invisible para el gran público, que resulta determinante en el resultado final de cualquier producción.
En esta edición, Pluribus competía en su categoría con series de gran repercusión internacional, Landman, Slow Horses y The Diplomat, imponiéndose finalmente como la gran triunfadora de la noche. Junto al premio principal, el creador de la serie, Vince Gilligan, recibió el Premio Eva Monley, un galardón especial que distingue su dedicación a contar historias a través de los lugares de rodaje.
ESCENARIO DE UNA SUPERPRODUCCIÓN
Gran parte del despliegue de Pluribus se desarrolló en la isla de La Palma, donde la producción utilizó espacios tan singulares como el Cubo de La Galga y Tazacorte para recrear diversos escenarios latinoamericanos, además de otras localizaciones en Nuevo México, Montana y Nevada. La complejidad logística del rodaje incluyó, entre otros retos, la construcción de un vecindario personalizado de siete viviendas, bajo la dirección del location manager Christian Díaz de Bedoya.
Todo el trabajo de localizaciones desarrollado en Canarias estuvo a cargo del equipo de Sur Film, formado por Priscila Calero, Yanira de Armas y Jorge Noguerales, quienes coordinaron su labor con el estadounidense de Pluribus, integrado por Christian Díaz de Bedoya, John O’Connor y Will Brewster. Esta colaboración entre ambos equipos resultó clave para integrar los escenarios canarios en la narrativa visual de la serie, contribuyendo de manera directa al reconocimiento obtenido ahora en Los Ángeles.
DE REFERENCIA PARA HOLLYWOOD
Hablar de Sur Film es hacer referencia a la productora audiovisual de cabecera en España para los grandes estudios de cine de Hollywood. Fundada en Tenerife en 2006, durante los últimos 20 años Sur Film se ha convertido en una industria de proyección internacional, manteniendo su principal base de operaciones en la Isla, con sedes también en Barcelona, Mallorca y Lisboa.
La compañía se ha consolidado como una marca audiovisual de primer orden, impulsando y promoviendo desde proyectos independientes hasta grandes superproducciones de cine, generando oportunidades, centenares de puestos de trabajo y profesionalizando el sector audiovisual en Canarias y en España. Este proceso está liderado por dos visionarios, el tinerfeño Juan Cano –Nono– y el alemán Andreas Wentz.
EL ITINERARIO
Su trayectoria profesional ha alcanzado un reconocimiento único al contar con el respaldo de grandes estudios internacionales, participando en títulos tan celebrados como Eternals, Wonder Woman 1984, Solo: A Star Wars Story, Fast & Furious 6 o Jason Bourne, así como en series y campañas publicitarias de alcance internacional para operadores globales como Netflix, BBC, Disney, Warner Bros., Paramount y Universal.
CREATIVIDAD
Este “laboratorio creativo”, como se define la propia compañía tinerfeña, no solo presta servicios, sino que además desarrolla contenidos propios, impulsa la formación de profesionales locales y promueve una industria sostenible que aporta un gran valor cultural y económico en el Archipiélago y en las regiones del exterior en las que se ha implantado durante los últimos años. El premio conseguido con Pluribus refrenda el papel de Sur Film en la proyección de la imagen de Canarias y España al mundo, abriendo y consolidando caminos para el futuro del cine en las Islas.