Acerina González se reincorpora al Ayuntamiento de Guía de Isora, ahora como concejal no adscrita

Acerina González Prieto se reincorpora al Ayuntamiento de Guía de Isora en calidad de concejala no adscrita, poniendo fin a una situación de baja laboral que se había prolongado durante más de un año y medio.
La concejala, integrada en el grupo de gobierno desde junio de 2023 en el Partido Popular, inició una baja laboral en febrero de 2025 por un cuadro de ansiedad que vinculó, según explicó por escrito, al “hostigamiento y al deterioro de sus condiciones de trabajo dentro de su propio grupo político”. En julio de ese mismo año abandonó el grupo municipal popular para pasar a la condición de no adscrita, y desde entonces no había vuelto a acudir a los plenos municipales.
Esa situación se resolvió el pasado 31 de julio, cuando el Ayuntamiento firmó una resolución de Alcaldía -publicada el 14 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)- que puso fin a las competencias que González Prieto aún mantenía delegadas en las áreas de Patrimonio Histórico y Formación, las últimas que conservaba después de una reestructuración de áreas llevada a cabo durante su baja. Con ese cese, la edil quedó sin ninguna competencia de gobierno.
“NO SEGUIRÉ EN POLÍTICA”
Dos escritos remitidos por la propia González Prieto al Consistorio, a los que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, muestran que ese desenlace respondió a sus propias reclamaciones. El primero, presentado el 25 de junio de 2026 -un día después de recibir el alta médica, con efectos del 16 de junio-, comunicaba su reincorporación y solicitaba al Ayuntamiento que resolviera su situación corporativa, aclarando si continuaba integrada en el grupo de gobierno o si se reconocía su condición de no adscrita.
Ante la falta de una respuesta que considerase suficiente, González Prieto presentó un segundo escrito el 30 de julio, un día antes de que se firmara la resolución de Alcaldía. En él formulaba una renuncia “expresa, terminante e irrevocable”, con efectos retroactivos al 16 de junio, a todas las delegaciones y competencias de gobierno que pudiera mantener, incluidas de forma explícita las de Patrimonio Histórico y Formación, fijando su voluntad de ostentar “exclusivamente” la condición de concejala no adscrita.
Respecto a la denuncia que motivó su baja médica, González confirma que el proceso sigue abierto. Sobre su futuro político: “No tengo idea de seguir en la política. No me planteo continuar con ninguno de los partidos”.