Asián confirma el apoyo del PP canario a la financiación y descarta rebajar el IGIC

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (PP), calificó ayer miércoles de “buen acuerdo” el nuevo sistema de financiación acordado entre Canarias y el Estado, que mejora la propuesta inicial del Gobierno central, al pasar de algo más de 600 millones de euros a 1.337 millones adicionales para el archipiélago canario.
Así lo aseguró en una comisión parlamentaria y en respuesta a una pregunta formulada por el diputado socialista Manuel Hernández Cerezo, que alabó que el “diálogo y la negociación” hayan permitido alcanzar un acuerdo que dote a Canarias de más recursos, mayores garantías y efectúe “un blindaje” a su singularidad.
Asimismo, cuestionada por el posible rechazo de sus compañeros en Madrid, los diputados del Partido Popular, una vez llegue el acuerdo al Congreso de los Diputados, a raíz de una pregunta formulada por la diputada Esther González (Nueva Canarias), la consejera de Hacienda mostró su apoyo “rotundo” al nuevo sistema de financiación, que incluye 726 millones de euros adicionales.
“Un buen acuerdo”
“Si al Congreso se llevan los 1.337 millones, no habrá canarios, ni del Partido Popular, ni Coalición Canaria, ni del Partido Socialista, que digan que no. A ello, un sí rotundo. Es lo que ha logrado el presidente del Gobierno canario”, subrayó Matilde Asián, que alabó la labor emprendida desde el Gobierno de Canarias para alcanzar un “buen acuerdo” para las Islas, pese a que también sus dudas sobre cómo arribará finalmente al Congreso.
Asián recalcó que la propuesta inicial del sistema de financiación efectuada por el Estado, que no contaba con mecanismos de compensación, situaba a Canarias “como la comunidad autónoma peor financiada”. “Dijimos que era injusta la propuesta de 611 millones para Canarias en el sistema de financiación. El acuerdo que se ha hecho fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es añadir 726 millones más a los 611, es, por tanto, un buen acuerdo”.
Ante estas afirmaciones, la diputada de Nueva Canarias mostró su incomprensión con la “ausencia” de la consejera regional de Hacienda al último Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Se desvanece la posibilidad de ver una bajada del IGIC esta legislatura
Matilde Asián volvió a rechazar la bajada del tipo general del IGIC del 7% al 5% porque podría afectar a la prestación de los servicios públicos y la financiación de cabildos y ayuntamientos. En respuesta a una pregunta de Vox, dijo que se debe “exigir” el pago de impuestos de la sociedad pero no de forma infinita, especialmente ante la ola “inflacionista” marcada por el encarecimiento del precio de los carburantes.
En ese sentido defendió que el Gobierno de Canarias ha bajado impuestos de forma selectiva, tanto en algunos tipos del IGIC como en sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y deflactación del IRPF. No obstante, dijo que hay “tres límites”: que “siempre estén cubiertas las prestaciones sociales”, la coyuntura económica y las reglas fiscales, algo que impide bajar impuestos porque afecta al gasto.
Afirmó también que una bajada del IGIC debe pasar también por “conocer la opinión” de cabildos y ayuntamientos y lo desvinculó del aumento de la recaudación de la comunidad autónoma porque la inflación incrementa los ingresos pero también los gastos, según dijo.