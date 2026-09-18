Autorizan el logotipo de ‘Raza Autóctona’ para los productos de cabra palmera

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha autorizado oficialmente el uso del logotipo ‘Raza Autóctona’ para comercializar la producción derivada de la cabra palmera. La medida permitirá identificar con un sello de calidad oficial la carne, leche, quesos y pieles de estos animales, garantizando su origen frente al consumidor.
La Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios firmó la resolución el pasado 31 de julio, culminando un expediente promovido por la Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmera. Previamente, el 21 de julio de 2026, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias aprobó el pliego de condiciones técnicas exigido para la concesión del distintivo.
Cómo funciona el nuevo sello de trazabilidad
El distintivo estatal estará vinculado de forma estricta a un sistema regulado de trazabilidad, control y verificación. Solo podrán llevar la etiqueta los alimentos y artículos derivados de ejemplares inscritos en el Libro Genealógico de la Cabra Palmera o que acrediten fehacientemente su origen genético.
El uso de la marca queda autorizado para los siguientes elementos:
- Leche, quesos y lácteos elaborados con materia prima de la raza.
- Carne y derivados cárnicos.
- Pieles y elaboración peletera.
La acreditación acompañará a la producción durante la ganadería, la transformación industrial y la venta final en comercios.
Protección del patrimonio ganadero en La Palma
La decisión consolida el resguardo del patrimonio genético ganadero en la Isla. Desde el colectivo de criadores señalan que la obtención de la marca funciona como un mecanismo directo para proteger el valor de un sector vinculado al territorio y al conocimiento acumulado durante generaciones.