El Ayuntamiento de Santa Cruz rehabilitará viviendas en García Escámez y Los Gladiolos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer una modificación presupuestaria, por importe de 350.970 euros, destinada a realizar una aportación de fondos al área de Viviendas Municipales con el objetivo de poder dar ejecución al proyecto de Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) del barrio de Los Gladiolos.
Se trata de una de las actuaciones incluidas en los proyectos financiados con cargo a los fondos europeos Next Generation, destinados a impulsar la rehabilitación y mejora de los entornos residenciales y la calidad de vida de la ciudadanía.
Viviendas Municipales prosigue en las obras de reforma y rehabilitación de inmuebles afectados por el paso del tiempo, como los ubicados en los barrios de Los Gladiolos, Añaza, La Salud o García Escámez, entre otros.
En este último enclave se está actuando actualmente en la cubierta y las fachadas de nueve viviendas de García Escámez, en las que se llevarán a cabo reparaciones estructurales puntuales en el interior de las casas y donde se sustituirán los bajantes que presentan daños y que están provocando humedades. Además se mejorarán los pavimentos exteriores de los portales, entre otras actuaciones. Las obras cuentan con una inversión de casi 164.000 euros.