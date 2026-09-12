Funcionarios reclaman el cese de la directora del centro penitenciario Tenerife II

Funcionarios de prisiones que desempeñan su labor en el Centro Penitenciario Tenerife II realizaron ayer una concentración de protesta en las puertas de dichas instalaciones, ubicadas dentro del término municipal de La Esperanza, y durante la cual pidieron que la directora de dicha cárcel sea relevada de su cargo, en información facilitada desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar.
Básicamente, los argumentos para justificar dicho cese pasan por un incidente nada baladí como es que dicha directora de Tenerife II habría ocultado a sus superiores un plante de internos que habría acaecido el pasado 24 de julio en el módulo II en el afán de ocultar los problemas que atraviesa este centro penitenciario, según la versión ofrecida por los representantes de estos trabajadores, que de cualquier modo también denuncian que lo han comunicado por escrito a la secretaria general de Instituciones Penitenciarias sin que hayan recibido respuesta alguna.
Otro asunto que ha generado enorme malestar en este colectivo de trabajadores radica en que se ha prescindido de los servicios de una médica durante su periodo de prácticas que ya era funcionaria interina.
Para comprender mejor el caso hay que tener en cuenta que la profesional en cuestión ya llevaba cinco años y medio trabajando en el centro penitenciario, periodo durante el cual se ha ganado particularmente el respeto de sus compañeros prestando un servicio esencial para el normal funcionamiento de Tenerife II, donde precisamente no es que la ratio de doctores respecto a la población sea la más adecuada.
Los trabajadores sospechan que la declaración como no apta de esta médica no obedece a criterios profesionales al insistir en la particular valía de su desempeño, por lo que temen sea el resultado de la animosidad que ha podido generarse con la subdirectora médica por desconveniencias personales, por lo que los que se manifestaron ayer también reclaman su cese o, cuanto menos, su dimisión.