Icod homenajea a David Baute por su destacada trayectoria y su apuesta por el cine canario

La Sociedad Centro Icodense (Casino) y el Ayuntamiento de Icod de los Vinos rendirán hoy un homenaje, a partir de las 20.00 horas, al cineasta garachiquense David Baute, en el marco del proyecto Cinefórum desde el Noroeste de Tenerife. El reconocimiento pone en valor su trayectoria como director y productor de cine, así como su labor al frente del Festival Internacional de Cine de Realidad DOCanarias y del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC).
Baute, natural de Garachico, cuenta con una trayectoria vinculada especialmente al cine documental y a las cuestiones sociales y medioambientales. Su obra más reciente, Mariposas negras, aborda las migraciones provocadas por el cambio climático y obtuvo en 2025 el Premio Goya a la Mejor Película de Animación.
En su faceta de productor, Baute también ha impulsado proyectos de nuevos cineastas y producciones con recorrido internacional. Su actividad se completa con la dirección de distintos proyectos y festivales vinculados al cine documental y medioambiental, entre ellos Ficmec, certamen que dirige desde 2009 y que se ha consolidado como una de las principales citas cinematográficas de Canarias en torno a la naturaleza y la sostenibilidad.
Con anterioridad, el Cinefórum desde el Noroeste de Tenerife ha homenajeado a la actriz cubana de trayectoria internacional Mirtha Ybarra, en 2024, y a los directores canarios Teodoro y Santiago Ríos, en 2025.
La iniciativa cultural se desarrolla desde 2016 de la mano de la Sociedad Centro Icodense, con el apoyo del Cabildo de Tenerife, y se ha consolidado como una de las propuestas cinematográficas estables del norte de la Isla. El programa busca acercar el cine y el debate sobre la creación audiovisual al público de la comarca, con la participación de profesionales y figuras vinculadas al sector.