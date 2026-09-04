La Guardia Civil te anima a participar en la III Carrera Benéfica “ Corremos por la Vida” y recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer

El próximo día 12 de septiembre, a las 10.00 horas en el municipio de Tacoronte, dará comienzo la III Carrera Benéfica “Corremos por la Vida” con el objetivo de recaudar fondos para donar a la Asociación Española Contra el Cáncer, además de dar visibilidad a la realidad que sufren miles de familias, a fin de concienciar a la sociedad de sus problemas y necesidades.
Este evento solidario pretende promover hábitos de vida saludables, fomenta la participación ciudadana y refuerza el compromiso de la Guardia Civil con las causas sociales, bajo el lema “ Servir también es tender la mano”.
Durante la celebración de la carrera, la Guardia Civil realizará una exposición del material del que disponen algunas de sus especialidades, para todas aquellas familias que quieran acudir aunque no participen en la carrera: SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza), GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña), SERVICIO CINOLÓGICO, GEAS (Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas), GEDEX (Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos), UOPJ (Unidad Orgánica de Policía Judicial), PAFIF (Patrulla Fiscal y Fronteras), GRS (Grupo de Reserva y Seguridad), SAER (Servicio Aéreo),…etc., con el fin de que la ciudadanía tenga una vez más la oportunidad de conocer a sus agentes, así como el servicio que desarrollan cada día de una forma más cercana, pudiendo interactuar, contar anécdotas y compartir experiencias.
Si áun no te has apuntado a esta Carrera Benéfica para toda la familia, todavía puedes hacerlo, aún estas a tiempo.
Y recuerda que las inscripciones estarán abiertas hasta el mismo 6 de septiembre.
La inscripción se puede realizar a través del siguiente enlace.