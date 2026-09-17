La Unipol de Santa Cruz de Tenerife se rearma con 260.000 euros para su material defensivo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acelera el regreso de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) a las calles de la capital. El Consistorio prevé que los llamados hombres de negro comiencen a reforzar la seguridad en los barrios a finales de año y, para ello, ha comenzado a reequipar a los treinta agentes que la forman con el material defensivo necesario para su labor.
La Junta de Gobierno local aprobó esta semana tres contratos que supondrán una inversión total de 689.000 euros, en su mayoría destinados a mejorar y completar la dotación material de la Policía Local capitalina. Concretamente, en dichos expedientes se detalla el material defensivo necesario para los la Unipol, a la que se destinarán más de 260.000 euros.
Además, también se ha aprobado la adquisición de 285 emisoras portátiles, y la compra, mediante el sistema de renting de cuatro furgones para la Policía Local y dos para la sección de Protección Civil. “Con esta decisión municipal ya se ponen en marcha los procesos de contratación y las condiciones y descripción de esos suministros necesarios para reforzar el trabajo policial en la seguridad ciudadana”, manifestó ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez.
El primero de los expedientes, por valor de 260.127 euros, se centra en la adquisición de buena parte del material defensivo básico destinado a la unidad de intervención, donde se contempla la compra de cien defensas extensibles (porras); espráis de defensa; linternas; grilletes; arietes; lanzaderas de proyectiles pimienta; escudos antidisturbios; mochila táctica; cascos y escudos balísticos; cámaras tipo botón; guantes; munición y otros complementos necesarios de esta uniformidad.
Otra de las contrataciones iniciadas será para el suministro de emisoras portátiles (Tetra) y (DUSI) para la plantilla policial. Se invertirán 286.000 euros en un contrato de cuatro años para la compra de 230 equipos digitales para usar la red Tetra-Rescan y 55 emisoras preparadas para utilizar la red DUSI-Anaga. Los equipos deben cumplir con una serie de especificaciones técnicas respecto a potencia; márgenes de frecuencia; capacidad de canales e incluir sistema GPS integrado.
El último contrato versará en la adquisición de seis furgones, mediante el sistema de renting, de los que cuatro se destinarán a la Policía Local y dos a Protección Civil, con una inversión de 144.000 euros y una duración de cuatro años.
La concejala de Seguridad, Gladis de León, afirmó que “con estas contrataciones se complementa la dotación ya adquirida por el Ayuntamiento para el servicio policial del municipio, aunque se seguirá invirtiendo en nuevos proyectos ya en marcha”.