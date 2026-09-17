Las entidades deportivas y culturales de San Miguel piden certidumbre sobre el cobro de las ayudas

Unos 20 colectivos asociativos y deportivos de San Miguel de Abona manifestaron ayer su “preocupación” ante el retraso en la recepción de las subvenciones municipales correspondientes al ejercicio 2026. A través de un comunicado conjunto, señalaron que, alcanzado el mes de septiembre, “deben afrontar los costes operacionales de la nueva temporada sin haber percibido aún las aportaciones económicas asignadas”.
Las organizaciones firmantes, que integran y prestan servicio a cerca de 1.000 niños y jóvenes del municipio, denuncian estar obligados a costear licencias, arbitrajes, mutualidades, desplazamientos y nóminas.
Revisión
Aunque no niegan la complejidad inherente a los procesos burocráticos, apelan a la “unidad y preocupación común” para solicitar formalmente al Consistorio información clara respecto al estado de los expedientes y un cronograma aproximado de abono.
Por su parte, el Ayuntamiento de San Miguel de Abona aseguró a DIARIO DE AVISOS que las ayudas no se encuentran paralizadas y que los expedientes “están siguiendo su curso” dentro de la legalidad vigente. “Estamos trabajando en los procedimientos administrativos necesarios, tanto para la revisión y justificación de las ayudas correspondientes al ejercicio anterior como para la concesión de las previstas”, explicaron. A su vez, trasladan un mensaje de comprensión ante el malestar, dada la importancia de estos fondos para el sector. La corporación precisó que no existe una fecha exacta para efectuar el ingreso.