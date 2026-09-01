La lista de espera quirúrgica de Canarias aumenta un 7,8% en un año: 34.382 pacientes pendientes de una operación

La lista de espera quirúrgica de Canarias alcanzó los 34.382 pacientes al cierre de junio de 2026, un 7,8% más que un año antes. El Gobierno de Canarias atribuye este incremento a la reducción de la actividad quirúrgica durante el primer semestre, marcado por las jornadas de huelga de los facultativos.
El dato contrasta con la evolución de la demora para una intervención, que se situó en 107 días, dos menos que en junio de 2025. La cifra supone además 46 días menos que en junio de 2023, cuando la espera media alcanzaba los 153 días.
La consejera de Sanidad, Esther Monzón, y el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, presentaron este martes el balance de las listas de espera correspondiente al 30 de junio.
La lista quirúrgica sube mientras baja la demora
Entre enero y junio se produjo un descenso del 3% en la actividad quirúrgica con medios propios, según los datos facilitados por el SCS. En ese periodo se realizaron 147.811 intervenciones quirúrgicas.
La menor actividad coincidió con las movilizaciones y jornadas de huelga de los facultativos. Sanidad sostiene que esta situación ha influido en las entradas y salidas de las listas de espera.
Pese al aumento del número de pacientes pendientes, la demora quirúrgica se redujo ligeramente. También se mantiene en 70 días la mediana de espera, lo que significa que la mitad de los pacientes pendientes de una intervención lleva 70 días o menos en la lista.
En junio de 2023 había 9.457 personas esperando más de seis meses para ser operadas. Ahora son 6.047, un 36% menos.
Canarias reduce la demora desde 2023
El Gobierno de Canarias destaca la evolución de la demora quirúrgica desde el inicio de la actual legislatura.
En junio de 2023, Canarias registraba una demora media de 153 días. Tres años después se sitúa en 107 días.
Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad citados por el Ejecutivo autonómico, la media nacional es de 121 días. Canarias lleva un año con una demora quirúrgica inferior a esa media, según Sanidad.
La consejera Esther Monzón defendió que la evolución responde al método de planificación y evaluación implantado por el Servicio Canario de la Salud.
La lista de espera de consultas también aumenta
La situación es diferente en las consultas externas. El número de pacientes pendientes pasó de 150.975 en junio de 2025 a 158.358 en junio de 2026.
Son 7.383 pacientes más en un año.
Sin embargo, el tiempo de espera para acceder a una consulta se redujo en 18 días, según los datos presentados por el SCS.
Durante ese periodo se atendieron alrededor de 3,4 millones de consultas.
De las 27 especialidades analizadas, 12 redujeron el número de pacientes pendientes. Oftalmología y Otorrinolaringología figuran entre ellas.
Junto a Dermatología, Rehabilitación y Traumatología, estas especialidades concentran el 66% de la lista de espera de consultas, según el Gobierno de Canarias.
Las pruebas diagnósticas bajan un 14%
El dato más favorable del balance corresponde a las pruebas diagnósticas.
La lista de espera se redujo un 14% interanual hasta situarse en 22.006 personas. Son 3.627 pacientes menos que un año antes.
Se trata, según el SCS, del tercer descenso consecutivo de esta lista.
El director del Servicio Canario de la Salud vinculó parte de esta evolución a las mejoras introducidas en los sistemas de información y al sistema de recordatorio de citas.
El balance deja así una evolución desigual: aumenta el número de pacientes pendientes de una intervención y de una consulta, mientras baja la espera quirúrgica y se reduce de forma más significativa la lista de pruebas diagnósticas.