Loba Festival convierte Tenerife en un laboratorio de arte, música y creación contemporánea

Colectivo Loba presenta este jueves 17 de septiembre a las 18:30 h en Brisad Espacio Creativo la cuarta edición de Loba Festival, un proyecto que continúa creciendo más allá del formato tradicional de festival y que este año vuelve a conectar música, fotografía, creación, formación y territorio, con el apoyo de Turismo de las Islas Canarias y el Gobierno de Canarias.
La presentación estará a cargo de Carlos Robles y coincidirá con la apertura de Snapshot, una exposición fotográfica de Rocío Eslava vinculada al universo visual de Loba. La muestra podrá visitarse del 17 al 25 de septiembre.
Esta cuarta edición supone un nuevo paso en la evolución del proyecto, que mantiene la música independiente como uno de sus principales motores pero amplía su actividad con talleres, exposiciones, encuentros, acciones educativas y propuestas desarrolladas en espacios no convencionales.
Loba Vol. 4. desarrolla este año programación en El Hierro, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. El recorrido comienza en El Hierro, con Travo dentro de la programación de Herofest, continúa en Lanzarote con un taller en Lava Artespacio y suma también actividad en Las Palmas, ampliando así el radio de acción del festival más allá de Tenerife.
En Tenerife, Loba mantiene además uno de sus formatos propios, Loba x Guachinches, una serie de live sessions en guachinches de la Isla, donde la música en directo se encuentra con espacios vinculados a la cultura popular canaria.
La propuesta busca sacar la creación musical de los escenarios habituales y ponerla en diálogo con el territorio, la gastronomía local y la identidad de las islas.
A lo largo de sus diferentes ediciones, Loba ha desarrollado actividades en salas de conciertos, espacios culturales, guachinches, fincas, centros educativos y otros espacios no convencionales, utilizando esta descentralización como una forma de acercar la creación contemporánea a nuevos públicos.
Una red más allá del Festival
La actividad de Loba continúa también fuera de las fechas concretas del festival.
A través de colectivoloba.com, el proyecto desarrolla una red de artistas, proyectos y espacios culturales, concebida como un espacio de visibilidad y conexión entre propuestas emergentes y consolidadas, agentes culturales y espacios aliados.
Esta línea forma parte de una estructura que actualmente trabaja alrededor de la música, las artes visuales, las residencias y la formación.
El cierre musical de Loba Vol. 4
La programación culminará el próximo 9 de octubre en Aguere Cultural, La Laguna, con el concierto de cierre de esta cuarta edición. El cartel estará formado por Travo, Fotocopia y Crudo Pimiento, tres propuestas que reflejan la apuesta de Loba por conectar artistas y escenas independientes de diferentes territorios.
La presentación de este jueves en Brisad Espacio Creativo permitirá conocer de primera mano el conjunto de la programación de Loba Vol. 4 y la evolución de un proyecto que entiende el festival como un espacio para generar conexiones, activar lugares y hacer que pasen cosas.