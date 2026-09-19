Los hechos denunciados por la concejala de Guía de Isora Acerina González no se han acreditado a través de documentación oficial

En relación con la información titulada Acerina González se reincorpora al Consistorio de Guía de Isora, ahora como concejala no adscrita, publicada el pasado 16 de septiembre en este periódico, se aclara que, a día de hoy, DIARIO DE AVISOS no dispone de resolución judicial, expediente administrativo, documentación oficial ni otro elemento documental que permita presentar como acreditados los supuestos malos tratos a los que se hacía referencia en la citada información.
Así se hace constar, a requerimiento del Partido Popular de Guía de Isora, que ejerce su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo.
Acerina González ofreció una rueda de prensa a mediados del mes de julio del año pasado en la que hizo públicas ante los medios de comunicación las razones que, según aseguró, la llevaron a abandonar el Grupo Popular de Guía de Isora, denunciando un “hostigamiento laboral constante”, sin aportar, hasta el momento, documentación acreditativa de los hechos difundidos. Posteriormente, el pasado 16 de julio, informó a este periódico de que se había reincorporado al Ayuntamiento de Guía de Isora, tras una baja laboral, como concejala no adscrita.
La exconcejala del Partido Popular de Guía de Isora causó baja laboral en febrero de 2025. En julio de ese mismo año abandonó el grupo municipal Popular para pasar a la condición de no adscrita, y desde entonces no había vuelto a acudir a los plenos municipales.
Dicha situación se resolvió el pasado 31 de julio, cuando el Ayuntamiento firmó una resolución de Alcaldía -publicada el 14 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)- que puso fin a las competencias que Acerina González Prieto aún mantenía delegadas en las áreas de Patrimonio Histórico y Formación.
Dos escritos remitidos por la propia Acerina González Prieto al Consistorio, a los que tuvo acceso DIARIO DE AVISOS, indican que ese desenlace respondió a sus propias reclamaciones.