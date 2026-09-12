Nadie puede con Quevedo: el canario se corona como rey del verano en España con ‘La Graciosa’ en Spotify

Quevedo vuelve a coronarse como el rey del verano en España. Su tema ‘La Graciosa’, en colaboración con Elvis Crespo, se ha convertido en la canción más escuchada en Spotify durante la temporada estival de 2026, tras superar los 148 millones de reproducciones en la plataforma digital.
El éxito del artista grancanario no se limita a la primera posición. El cantante firma un triplete en el top 10 nacional: ocupa el segundo puesto con ‘Al Golpito’ (junto a Nueva Línea) y la octava posición con ‘El Baifo’. Además, la votación popular organizada por la plataforma entre junio y julio ratificó a ‘La Graciosa’ como el himno oficial de la estación.
El impacto de los sonidos latinos en Canarias y el resto de España
La lista de la plataforma sueca confirma el dominio del género urbano y la integración de ritmos tradicionales caribeños como el merengue y la bachata. ‘De Lejitos Remix’, de Jhay Wheeler y Omar Courtz, completa el podio estival en el tercer lugar. Por su parte, la artista Aitana escala hasta el cuarto puesto con ‘Superestrella’, seguida por la colaboración internacional de Shakira y Burna Boy en ‘Dai Dai’.
El peso de ‘La Graciosa’ traspasó las listas de reproducciones durante los últimos meses. La pieza de Quevedo formó parte de la selección musical empleada por la Selección Española de fútbol durante las celebraciones oficiales del Mundial, compartiendo protagonismo en el vestuario con temas como ‘Superestrella’ o ‘Baby Lover’, de Ñengo Flow.
Dominio de la escena urbana en la lista de Spotify
El balance de la plataforma muestra un fuerte peso de la industria musical española y latinoamericana. Artistas como Lola Indigo, Ana Mena y Rels B se sitúan en las primeras posiciones de la clasificación. En el top 20, Quevedo suma una cuarta aparición con ‘Yo y Tú’, donde colabora con Beéle y Ovy On The Drums.
Según ha explicado Darío Manrique, responsable editorial de Spotify en España, la tendencia de 2026 consolida la fusión del género urbano con el merengue o la bachata, al tiempo que reafirma la posición de los creadores nacionales en los hábitos de consumo de los oyentes.