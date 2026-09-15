Rectificación: Álvaro Patón no fue expulsado del colegio en el que trabaja en Tenerife

En relación con la noticia publicada el 2 de septiembre de 2026 bajo el titular “Alvaro Patón: vuelve la polémica por el profesor expulsado de un colegio de Tenerife por grabar a sus alumnos”, esta redacción rectifica que D. Álvaro Patón Cuevas no fue expulsado del Colegio Hispano Inglés de Santa Cruz de Tenerife. Su salida del centro se produjo de mutuo acuerdo, mediante la suscripción de un acuerdo extrajudicial entre ambas partes, sin que mediara sanción, expediente disciplinario ni decisión unilateral de expulsión por parte del centro
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