Buscarán restos de represaliados por la dictadura junto a Los Rodeos

La Comisión Técnica de Memoria Histórica de Canarias informó ayer del estado de los proyectos de localización, exhumación e identificación de víctimas del franquismo, así como de las actuaciones de divulgación, dignificación de lugares de enterramiento y promoción de lugares de memoria, con una inversión total de 74.804 euros.
La comisión se reunió bajo la presidencia de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, para abordar estas actuaciones, financiadas con fondos propios de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad y con los aportados por el Ministerio en virtud del acuerdo del Consejo Territorial de Memoria Democrática del pasado 24 de abril.
En información facilitada desde el Gobierno de Canarias, entre los proyectos de localización de fosas figura la exploración e intervención en el pozo de La Vuelta del Francés, en Arucas, así como el proyecto de localización de fosas en los campos de trabajo de presos de Los Rodeos, en La Laguna.
La Comisión Técnica también ha conocido un proyecto de investigación y catalogación sobre los centros de detención que albergaron a represaliados en Canarias durante la Guerra Civil.
Asimismo, se ha informado sobre el estado de la solicitud de la Agrupación de Familiares relativa a la documentación de los casos de víctimas del franquismo inhumadas en el Cementerio de Vegueta.
En el ámbito editorial, se ha dado cuenta de la edición de la publicación sobre Memoria Democrática en Tenerife titulada La capital del miedo, de Luis Ortega, que forma parte de la serie Memoria y Cultura Democrática.
La obra aborda el papel de Tenerife durante el alzamiento y la posterior represión, así como sus consecuencias sociales, económicas y culturales, a partir de testimonios, fuentes periodísticas, radiofónicas y audiovisuales y aportaciones de especialistas.
Rodríguez de la Sierra
También se ha informado del desarrollo editorial de una obra que recupera la memoria de la familia de origen canario Rodríguez de la Sierra.
La autora, Rosalba Rodríguez de la Sierra Escobar, combina el relato y la memoria familiar con una investigación histórica basada en fuentes documentales y orales, mientras que el historiador Sergio Millares se encarga de la utilización e interpretación de esas fuentes.
Por otra parte, la consejera destacó la inauguración, el mañana 3 de septiembre en el Parlamento de Canarias, de la exposición fotográfica Cosmos, de la artista Espe Pons, con motivo del Día en Memoria de los Menores Robados y sus Familias.
La muestra, que permanecerá abierta hasta el 19 de septiembre, está centrada en la sustracción de menores en Canarias durante el franquismo y aborda cuestiones vinculadas con la identidad, el silencio, la verdad y la reparación de las víctimas y sus familias.