La Romería Barquera vuelve a llenar El Médano de tradición, devoción y música

El Médano volvió a volcarse este domingo con una de sus celebraciones más representativas. Miles de personas participaron en la XIX Romería Barquera en honor a Nuestra Señora de las Mercedes de Roja, una jornada marcada por la tradición, el folclore y la esperada procesión marítima por la bahía.
La celebración comenzó después de la misa y de la tradicional ofrenda solidaria a la Virgen, cuyos alimentos serán distribuidos por Cáritas. La programación continuó con la participación de los Bailarines de El Hierro y diferentes agrupaciones antes de trasladar la imagen hacia la costa.
La Romería Barquera, celebrada este domingo 20 de septiembre, es una de las citas más características de las fiestas de El Médano y se diferencia de otras romerías de Tenerife por su estrecha vinculación con el mar y el pasado marinero del núcleo costero. Turismo de Tenerife destaca precisamente el protagonismo de las barcas engalanadas dentro de esta celebración.
La Virgen vuelve a recorrer la bahía de El Médano
Uno de los momentos más esperados llegó cuando la comitiva alcanzó la playa. Los barqueros fueron los encargados de embarcar la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes de Roja, dando paso a la procesión marítima y al paseo por la bahía.
Agrupaciones, carrozas y barcas engalanadas acompañaron una celebración que reunió a numerosos vecinos y visitantes en el paseo, la playa y las principales calles del núcleo.
La programación publicada para este año contemplaba un pasacalles, misa y ofrenda antes de la romería, así como la participación de los Bailarines de El Hierro y la Fanfarria del Puerto de la Cruz.
Tras finalizar el recorrido marítimo, la imagen regresó posteriormente a la parroquia.
La jornada festiva continuó con una gran verbena amenizada por Dorada Band, Sonora Olimpia, Malibu Band, Maquinaria Band y Tropin, las cinco formaciones incluidas en el programa de este domingo.
Las fiestas continúan el 24 de septiembre
La Romería Barquera no pone todavía el punto final a las fiestas de El Médano en honor a Nuestra Señora de las Mercedes de Roja.
El próximo jueves 24 de septiembre, día de la patrona, está prevista a las 20.30 horas la celebración de una misa solemne en la iglesia de El Médano.
A continuación tendrá lugar la tradicional Procesión de las Velas. La programación facilitada incluye también una chocolatada al término de los actos.
La celebración religiosa del día 24 figura asimismo en el programa de fiestas difundido para este año, que mantiene la misa y la procesión de las velas como las principales citas de esa jornada.
La XIX Romería Barquera vuelve así a situar el mar en el centro de las fiestas de El Médano, conservando una tradición que une la devoción por la Virgen de las Mercedes de Roja con la identidad marinera de este núcleo de Granadilla de Abona.