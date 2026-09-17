Sun Dance Family sessions abre la temporada en el Teatro Leal con una sesión dedicada a los musicales

Sun Dance Family Sessions, el programa de matinés familiares impulsado por LAV-C en el Teatro Leal de La Laguna, inicia una nueva temporada el próximo 20 de septiembre, a partir de las 11:30 horas, con una sesión especial dedicada al universo de los musicales.
Bajo el título “Del beat a la escena”, esta primera propuesta de la temporada contará con Ariadna Simó / DJ Kiki y Elena Feria, que conducirán una experiencia en la que música y movimiento se encuentran para acercar a niñas, niños y personas adultas al lenguaje corporal y coreográfico del teatro musical.
La sesión propone descubrir la música no solo como acompañamiento, sino como punto de partida para el movimiento, la interpretación y la creación. A través del juego, la escucha y la experiencia compartida, las familias podrán explorar el ritmo, la emoción, el personaje y la presencia escénica.
La figura de la DJ tendrá además un papel activo durante toda la sesión, proponiendo temas musicales y modificando bases, capas sonoras, intensidades y atmósferas en directo. Estas transformaciones servirán como estímulo para que el movimiento y la interpretación vayan evolucionando a lo largo del encuentro.
Ariadna Simó / Dj Kiki
Con una trayectoria que combina artes escénicas, música, interpretación, docencia y gestión cultural, Ariadna Simó completó sus estudios de canto, danza y música en la Escuela de Actores de Canarias, el Centro Internacional de Danza de Tenerife y el Conservatorio Superior de Música de Canarias.
Licenciada en Filosofía por la Universidad de La Laguna, amplió su formación en interpretación en The Gaiety School of Acting de Dublín, y posteriormente obtuvo un Máster en Performance y el Doctorado en Dirección de Artes Escénicas y Creativas por el Trinity College de Dublín en 2013.
Desde 2021 es copropietaria de La Bowie, espacio de La Laguna desde el que desarrolla labores de programación y gestión cultural y musical. Asimismo, impulsa L.A.S. – Laboratorio Ariadna Simó, dedicado a la formación integral en Artes Escénicas y sede del Coro EnArmonía de Tenerife, además de centro de preparación para las pruebas de acceso a la RESAD.
Su compañía ha participado desde 2024 en las galas de entrega de premios de las Neurolimpiadas Canarias y ha sido reconocida con el Premio Europa del Festival Arquímedes de Siracusa, Italia, en 2023, así como con una Mención de Honor a Ariadna Simó por su labor artística y educativa en 2024.
Con esta primera cita, Sun Dance Family Sessions retoma su actividad regular en el Teatro Leal apostando nuevamente por espacios donde infancia y personas adultas comparten la experiencia artística desde el cuerpo, la música, el juego y la creación, acercando diferentes lenguajes contemporáneos a públicos de todas las edades.