cultura

‘África en pantalla’ reúne a profesionales del cine en la Universidad de La Laguna

El Aulario General César Manrique del Campus de Guajara alberga este lunes, a partir de las 16.00 horas, la iniciativa impulsada por el Centro de Estudios Africanos de la ULL
La propuesta de esta tarde incluye cine, diálogo y ritmos urbanos. / DA
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La jornada África en pantalla, organizada por el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de La Laguna (ULL), reúne este lunes a directores, productores, programadores y expertos en cine, música y tendencias audiovisuales. Con entrada gratuita, el programa está diseñado en tres actos: cine, diálogo y ritmos urbanos.

La iniciativa, que se desarrolla de 16.00 a 20.30 horas en el Aula Magna del Aulario General César Manrique del Campus de Guajara, comenzará con la intervención especial desde Zúrich del director Damien Hauser, quien junto a Marion Berger, la directora de programación del Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT), presentará su película Memory of Princess Mumbi (2025).

A continuación se abrirá el turno de diálogos, con dos mesas. La primera contará con el director senegalés Pape Bouname Loly, además del también director Santiago Zannou. Junto a ellos estarán el director y productor Mohamed Belhad, el músico y productor Birane Amar Wane y Aminata Yakaar, presidenta de la federación de asociaciones senegalesas de Canarias.

La segunda ofrecerá una visión global de las tendencias del cine africano, con dos figuras clave, vinculadas a festivales internacionales de prestigio, como Marion Berger (FCAT) y el director, guionista y productor David Baute (DOCanarias).

África en pantalla finalizará con mucho ritmo e imágenes disruptivas del continente, a cargo del escritor y activista Chema Caballero, que ofrecerá una lista comentada con los principales vídeos musicales de artistas africanos que han conquistado audiencias millonarias.

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