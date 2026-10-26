‘África en pantalla’ reúne a profesionales del cine en la Universidad de La Laguna

La jornada África en pantalla, organizada por el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de La Laguna (ULL), reúne este lunes a directores, productores, programadores y expertos en cine, música y tendencias audiovisuales. Con entrada gratuita, el programa está diseñado en tres actos: cine, diálogo y ritmos urbanos.
La iniciativa, que se desarrolla de 16.00 a 20.30 horas en el Aula Magna del Aulario General César Manrique del Campus de Guajara, comenzará con la intervención especial desde Zúrich del director Damien Hauser, quien junto a Marion Berger, la directora de programación del Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT), presentará su película Memory of Princess Mumbi (2025).
A continuación se abrirá el turno de diálogos, con dos mesas. La primera contará con el director senegalés Pape Bouname Loly, además del también director Santiago Zannou. Junto a ellos estarán el director y productor Mohamed Belhad, el músico y productor Birane Amar Wane y Aminata Yakaar, presidenta de la federación de asociaciones senegalesas de Canarias.
La segunda ofrecerá una visión global de las tendencias del cine africano, con dos figuras clave, vinculadas a festivales internacionales de prestigio, como Marion Berger (FCAT) y el director, guionista y productor David Baute (DOCanarias).
África en pantalla finalizará con mucho ritmo e imágenes disruptivas del continente, a cargo del escritor y activista Chema Caballero, que ofrecerá una lista comentada con los principales vídeos musicales de artistas africanos que han conquistado audiencias millonarias.