Diego Navarro: “La música no es solo mi trabajo: no me concibo de otra manera que no sea contando historias y sensaciones en partituras”

El compositor y director de orquesta Diego Navarro (Tenerife, 1972) es el creador de la música de Gungo y los juegos cavernícolas, la película de animación que firman los hermanos Gabriel y Rodolfo Riva-Palacio Alatriste, coproducida por su estudio mexicano Huevocartoon y el tinerfeño 3Doubles Producciones. El álbum de la banda sonora, publicado por MovieScore Media, estará disponible en las plataformas digitales y en versión física bajo demanda desde el próximo viernes, coincidiendo con la llegada del film a la cartelera española. Días antes, el director de Fimucité y Premio Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS en 2024 charló con este periódico.
-Con todo lo de inefable que tiene la música, ¿de qué manera describiría la partitura que ha compuesto para ‘Gungo y los juegos cavernícolas’?
“Es un largometraje de animación de género familiar que sitúa su acción en la prehistoria. Ha sido un proyecto muy ambicioso. La idea era ser capaz de narrar a través de la música la aventura fantástica que protagonizan Gungo y sus amigos, dentro de un lenguaje eminentemente orquestal, sinfónico, pero dotando a la partitura también de elementos verosímiles, de ciertas sonoridades que se hubieran podido escuchar hace miles de años. Para ello debí realizar una investigación, una suerte de arqueología musical”.
“Componer para ‘Gungo y los juegos cavernícolas’ fue un reto inmenso, porque conllevó una cantidad de música ingente”
-Usted ha señalado que en cada nuevo proyecto compositivo le gusta abandonar su zona de confort. ¿Cuál ha sido el desafío en esta ocasión?
“Enfrentarte a un largometraje de animación familiar, en el que suceden tantas cosas, es un reto inmenso. Sobre todo cuando hablamos de este lenguaje sinfónico, que es donde me siento más a gusto. Pero independientemente de esa comodidad, en este tipo de películas hay que escribir una cantidad de música ingente en un tiempo absurdo [ríe]. Han sido casi 85 minutos de música para una gran orquesta sinfónica escritos en cinco semanas. Eso ya es un desafío de proporciones, nunca mejor dicho, megalíticas. Intento que en mi música no haya nada gratuito, que todo esté muy bien fundamentado. De manera que he tenido que viajar por la aventura, por la comedia -la película está muy bien escrita y contiene una serie de gags simpatiquísimos-, crear leitmotivs… Combinándolo todo con sonoridades antiquísimas, las de esos instrumentos que decidí aplicar a la partitura y que, como decía, pudieron sonar en la época en la que se sitúa Gungo y los juegos cavernícolas”.
-La película es una coproducción hispanomexicana dirigida por Gabriel y Rodolfo Riva-Palacio Alatriste. ¿Cómo fue el diálogo con los cineastas al convertir su relato en notas musicales?
“Los hermanos Riva-Palacio Alatriste son dos directores tremendamente talentosos que adoran la animación. Sus inicios se asientan sobre la creación de una serie de dibujos animados basados en personajes de huevos, de ahí nace Huevocartoon, su estudio, que coproduce el film junto al tinerfeño 3Doubles Producciones. Estos personajes se hicieron muy populares en México y contribuyeron a crear su prestigio como cineastas. Mi trabajo con ellos fluyó de forma fantástica. La comunicación fue extraordinaria, especialmente con Rodolfo, pues Gabriel se dedica más a controlar la parte de la animación. Después de las primeras conversaciones, de leer el guion y ver las animáticas, escribí una propuesta de tema principal, que les presenté el pasado abril, cuando estaba en Roma por un viaje de trabajo. En ese momento, le dimos al play y les fui explicando todo lo que había detrás. Para mi fortuna, se quedaron fascinados. De manera que esa composición que presenté en abril en México por videoconferencia desde Italia es hoy el tema principal de Gungo y los juegos cavernícolas. De hecho, el primer single de la banda sonora, que sale el viernes, es esa pieza. A partir de ahí arrancó todo y me puse a escribir la música para las imágenes, una vez que la película tuvo su montaje final cerrado”.
-¿Encuentra diferencias sustanciales al trabajar en proyectos audiovisuales de uno y otro lado del océano?
“No tiene por qué haberlas. Vivimos en una era en la que la intercomunicación es un hecho y podemos estar conectados en tiempo real, al margen del lugar en el que nos encontremos. Afortunadamente, hoy tenemos herramientas para que esa distancia no sea un problema. Aunque es curioso. Iba asistir al estreno de Gungo y los juegos cavernícolas en México, en septiembre, pero al final no pude porque me hallaba inmerso en otra película. Así que he hablado mucho con Rodolfo, nos hemos escrito muchísimos correos electrónicos durante el proceso de composición de la partitura, pero no nos hemos visto en persona aún, no nos hemos podido dar un abrazo. Estos son los efectos colaterales de trabajar con la tecnología, que facilita las cosas, pero no el encontrarte físicamente con alguien con quien has trabajado de una manera tan ardua y estrecha”.
“Para poder asumir un proyecto, debo sentir que esa historia hace vibrar algo dentro de mí. Si eso es así, voy a dar el 200%”
-‘Atrapa la bandera’, ‘Mariposas negras’, ‘Gungo’, ‘Winnipeg. El barco de la esperanza’… ¿La composición musical para el cine de animación es un territorio distinto al de la imagen real, en el que también usted se adentra, o, al fin y al cabo, siempre se trata de expresar emociones?
“No es distinto. Siempre has de ser capaz de narrar la misma historia que cuentan las imágenes a través de tu música, y todas las emociones que se derivan de ese relato. Lo que diferencia al género de animación con respecto a otros suele ser la gran cantidad de música que hay que escribir. Sobre todo en este subgénero del cine familiar. Películas como Atrapa la bandera o Superklaus, en la que también compuse su banda sonora, requieren mucha música porque tienen mucha acción. Mariposas negras o Winnipeg son también de animación, pero para adultos, y no demandan tanta música. Cuando te ofrecen una película de animación de género familiar, enarcas la ceja [ríe], porque sabes que va a haber un enorme trabajo por delante”.
-En la creación de música para el cine se da una doble vertiente: el trabajo colectivo, en equipo, y la labor en soledad, desarrollando las ideas musicales. ¿Con qué elementos disfruta más en ese proceso?
“Disfruto mucho haciendo mi trabajo, porque no es solo un trabajo: soy yo mismo. No me concibo de otra manera que no sea componiendo, escribiendo, creando, contando historias y sensaciones a través de la música. Disfruto de todo el proceso. Comienzo leyendo el guion para conocer la historia, luego la interiorizo. Más tarde hay un primer visionado en el que voy tomando notas y analizando la película, sus escenas. Las primeras conversaciones con el director, con la directora, es una de las partes más bonitas: cuando buscamos lo que la película nos pide a nivel musical. Para asumir un proyecto, debo sentir que algo vibra dentro de mí con esa historia. Si eso sucede, comienzo a dar el 200% en el proceso de creación, que es pura magia. Una auténtica locura. Son jornadas de escritura absolutamente masivas: no tienes vida, no hay fines de semana… Escribes, transformas en música las escenas… Y cuando al fin llega el momento en el que estás con la batuta ante la orquesta, y comienzas a grabar la primera pieza, y la música se hace realidad por primera vez, es una experiencia sensorial y emocional extraordinaria. Un milagro”.
“Cuando al fin estás con la batuta ante la orquesta y tú música se hace realidad por primera vez, ocurre un milagro”
-En sus facetas de compositor, director de orquesta y al frente de Fimucité, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, contribuye a llevar a las salas de conciertos la música para el audiovisual. ¿Cómo ha cambiado la respuesta del público a estas propuestas?
“Son ya dos décadas del festival de música para el cine de Tenerife, el más antiguo del mundo, que se dice rápido. En estos 20 años, utilizando un lenguaje cinematográfico, la curva de desarrollo del personaje, de nuestra audiencia, ha sido pasmosa. Siempre, desde el minuto cero, el público ha acogido Fimucité de una manera fantástica, con pasión. Y percibimos que quienes lo siguen han interiorizado el género. Una de las cosas más bonitas que he escuchado al finalizar alguno de los grandes conciertos, y ha sido a menudo, es: ‘Gracias, porque ahora cuando contemplo una película no solo la veo, sino que también la escucho’. Con una experiencia como Fimucité hemos sido capaces de que nuestro público valore cada vez más la música para el audiovisual”.