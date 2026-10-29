El Auditorio de Tenerife busca a jóvenes con edades de entre 11 y 15 años para un taller teatral y dos funciones

El Auditorio de Tenerife ha abierto la convocatoria para un taller teatral gratuito con jóvenes de entre 11 y 15 años. Se trata de nueve sesiones que tendrán lugar en La Salita del Auditorio del 4 al 15 de noviembre y que culminarán en dos muestras abiertas a público dentro de la programación de este espacio: el sábado 14 (19.30 horas) y el domingo 15 de noviembre (12.00 horas).
Selfi. Ser joven en la sociedad del espectáculo es un proyecto a cargo de Juan Ayala y Miguel Oyarzun, dos profesionales de las artes escénicas con larga trayectoria en el teatro comunitario. Se trata de una actividad de creación interdisciplinar a partir del teatro, la escritura, la danza, el vídeo y la música.
Las personas interesadas pueden inscribirse escribiendo al correo electrónico artesescenicas@auditoriodetenerife.com. La participación es gratuita y no requiere de formación teatral previa, pero el número de plazas es limitado.
La idea del taller es compartir un proceso de creación multidisciplinar donde cada joven pone a disposición del grupo las herramientas artísticas que conoce o le gustaría conocer más (música, teatro, voz, medios digitales…) para crear algo en común, pero sobre todo para disfrutar. Los participantes podrán despertar sus habilidades artísticas y ser protagonistas en escena de forma colaborativa.
En el taller se investiga qué significa ser joven hoy y cómo esta generación se enfrenta a un mundo en el que se multiplican las pantallas, transitando de modo constante entre la realidad y la ficción. Se busca promover el arte en la juventud como detonante de nuevos procesos de aprendizaje relacionados con el momento presente.