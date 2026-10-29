cultura

El Auditorio de Tenerife busca a jóvenes con edades de entre 11 y 15 años para un taller teatral y dos funciones

Los participantes en la formación gratuita formarán parte del espectáculo 'Selfi. Ser joven en la sociedad del espectáculo'
Tras el taller, habrá dos muestras abiertas al público los días 14 y 15 de noviembre. / DA
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El Auditorio de Tenerife ha abierto la convocatoria para un taller teatral gratuito con jóvenes de entre 11 y 15 años. Se trata de nueve sesiones que tendrán lugar en La Salita del Auditorio del 4 al 15 de noviembre y que culminarán en dos muestras abiertas a público dentro de la programación de este espacio: el sábado 14 (19.30 horas) y el domingo 15 de noviembre (12.00 horas).

Selfi. Ser joven en la sociedad del espectáculo es un proyecto a cargo de Juan Ayala y Miguel Oyarzun, dos profesionales de las artes escénicas con larga trayectoria en el teatro comunitario. Se trata de una actividad de creación interdisciplinar a partir del teatro, la escritura, la danza, el vídeo y la música.

Las personas interesadas pueden inscribirse escribiendo al correo electrónico artesescenicas@auditoriodetenerife.com. La participación es gratuita y no requiere de formación teatral previa, pero el número de plazas es limitado.

La idea del taller es compartir un proceso de creación multidisciplinar donde cada joven pone a disposición del grupo las herramientas artísticas que conoce o le gustaría conocer más (música, teatro, voz, medios digitales…) para crear algo en común, pero sobre todo para disfrutar. Los participantes podrán despertar sus habilidades artísticas y ser protagonistas en escena de forma colaborativa.

En el taller se investiga qué significa ser joven hoy y cómo esta generación se enfrenta a un mundo en el que se multiplican las pantallas, transitando de modo constante entre la realidad y la ficción. Se busca promover el arte en la juventud como detonante de nuevos procesos de aprendizaje relacionados con el momento presente.

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