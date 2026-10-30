El VI Festival de Novela Histórica de Tacoronte otorga su galardón a María del Mar Rodríguez

El Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte, que se celebra entre el 5 y el 15 de noviembre [en concreto, del 5 al 8 y del 12 al 15], concede a la escritora canaria María del Mar Rodríguez el premio literario de su sexta edición. El reconocimiento conecta con la reivindicación del protagonismo de las mujeres en la historia de las Islas, que este año orienta un programa con el lema Sensibilidad y mentalidad canaria.
“Esta sexta edición confirma la madurez de un festival que ha sabido crecer hasta convertirse en una cita de referencia para quienes entienden la cultura como herramienta de conocimiento, participación y divulgación”, señala la alcaldesa, también responsable de la Concejalía de Cultura, Sandra Izquierdo, quien agradece el apoyo del Cabildo de Tenerife.
“No es una cuestión baladí que estemos hablando de la sexta edición. La continuidad de un festival de estas características tiene un mérito enorme, por la complejidad en la organización”, destaca la directora del festival, la editora tinerfeña Laura Rodríguez, quien, a su vez, subrayó que el protagonismo de la mujer se aprecia en el propio cartel de esta edición.
El consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, valora que el festival “continúa consolidándose como una de las apuestas culturales del municipio, con la literatura y la divulgación histórica como herramientas para profundizar en el conocimiento del pasado, promover la reflexión y proyectar el patrimonio cultural de Canarias”.
María del Mar Rodríguez Pérez, la autora galardonada, recupera en su obra episodios de la historia de las Islas a través de las experiencias de las mujeres, la emigración y la memoria familiar. Su nombre está ligado a la trilogía Relatos de unas islas desamparadas, publicada por Baile del Sol y compuesta por La prestamista (2019), La tuerta (2023) y La viuda blanca (2025). Las tres novelas recorren más de un siglo de historia canaria, desde 1850 hasta 1982.
LAS SEDES
Novela Histórica Tacoronte, nombre sintético con el que el festival se presenta en la web del Auditorio Capitol y en sus perfiles de las redes sociales, ofrece al público 42 actividades. Los actos se desarrollan en la Casa de la Cultura y en el Auditorio Capitol. La parte literaria está protagonizada por 27 escritores, ya que a las presentaciones de libros se suma el acto de entrega del premio, el 14 de noviembre, en la Casa de la Cultura.
Entre los autores canarios figuran José Zoilo (Dragón), Jorge Laguna (La sangre de la malvasía), José Farrujia de la Rosa (Guanches. Relatos de nuestro mundo ancestral), Jesús Barranco (Gestas y singularidades de la historia) y Sandra Segura (Donde el mar nos lleve). A ellos se suman otros como Juan Francisco Ferrándiz (La lonja de la seda), Jordi Sierra i Fabra (El gran robo), Inma Aguilera (La hija del joyero), Mayte Uceda (Los amores paralelos), Mario Escobar (La prisionera del trono) y Juan Tranche (Innocentia). La nómina se completa con numerosas voces vinculadas a la literatura y la investigación.
INVESTIGACIÓN
El festival incluye las V Jornadas de Investigación Histórica de la Comarca de Tacoronte-Acentejo, el 6 de noviembre, dirigidas por el profesor Antonio Marrero y la investigadora Tamara Toledo, ambos de la Universidad de La Laguna (ULL).
De igual modo, el cine toma cuerpo con los cinefórum y los rodajes con el municipio como escenario, en el marco del Festival de Cortos de Tacoronte, dirigido por la actriz Elisa Cano. Con el lema El silencio también es historia, la actividad incluye talleres y el concurso de cortos grabados durante el festival, que se presentarán en la gala de clausura, el día 15, en el Auditorio Capitol. En el cinefórum se proyectan Mararía y una película de la Fox de 1934, Grand Canary.
Asimismo, el Auditorio Capitol acoge las representaciones teatrales de La inmortalidad, de Antonio Tabares, con la compañía Delirium (día 13), y La tuerta, adaptación de la novela de María del Mar Rodríguez, a cargo de Aranza Coello (14).
El programa del Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte se completa con gran cantidad de actividades complementarias, entre las que destacan exposiciones y diferentes talleres infantiles y para adultos.